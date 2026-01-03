  2. ক্যাম্পাস

ঢাবিতে ‘বাংলাদেশ স্কিলস সামিট’ অনুষ্ঠিত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৮:২৯ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
ঢাবিতে ‘বাংলাদেশ স্কিলস সামিট’ অনুষ্ঠিত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ‘বাংলাদেশ স্কিলস সামিট-২০২৬’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা/ছবি: সংগৃহীত

ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়ার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ‘বাংলাদেশ স্কিলস সামিট-২০২৬’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৩ জানুয়ারি) দিনব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এ সামিট অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এবং থ্রাইভিং স্কিলস লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন থ্রাইভিং স্কিলস লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও মো. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (আইইউবি) এর ম্যানেজমেন্ট বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মামুন হাবিব।

পরে ‘জাতীয় পুনর্গঠনে দক্ষতা উন্নয়নের একত্রীকরণ’ শীর্ষক নীতিনির্ধারণী সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ ৩০ জনেরও বেশি বিশেষজ্ঞ সংলাপে অংশগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. রাফিউদ্দীন আহমেদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। সরকারি প্রতিষ্ঠান, ইন্ডাস্ট্রি ও শিক্ষা খাতের শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা জাতীয় পুনর্গঠনে দক্ষতা উন্নয়নের কার্যকর কাঠামো নিয়ে এই সেশনে আলোচনা করেন। ডাকসুর ক্যারিয়ার সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম সমাপনী বক্তব্য দেন।

সম্মেলনে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মকে প্রস্তুতকরণ এবং সরকারি-বেসরকারি খাত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধনে এই সামিট কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন আয়োজকরা।

এফএআর/এমএমকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।