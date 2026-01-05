  2. ক্যাম্পাস

হাদির কবর জিয়ারতের মাধ্যমে শুরু হলো আজাদী পদযাত্রা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৭ এএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
হাদির কবর জিয়ারত করছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতাকর্মীরা/ছবি: সংগৃহীত

আজাদী পদযাত্রার শুরুতে আধিপত্যবাদবিরোধী শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির কবর জিয়ারত করেছেন ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও জাতীয় ছাত্রশক্তির নেতাকর্মীরা।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ফজরের নামাজ আদায়ের পর ভোর সাড়ে ৬টায় তারা হাদির কবর জিয়ারত করেন।

কবর জিয়ারতে ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, জাতীয় ছাত্রশক্তির ঢাবি শাখার সভাপতি তাহমিদ আল মুদাস্সির, সেক্রেটারি আল আমিন সরকারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে, আধিপত্যবাদ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও লুটতরাজের বিরুদ্ধে মানবিক মর্যাদা, সার্বভৌম ও ইনসাফ ভিত্তিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আজাদী পদযাত্রার ঘোষণা দেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

পদযাত্রাটি ঢাবির টিএসসি থেকে শুরু হয়ে কর্মকর্তা ভবন, শিববাড়ী, কর্মচারী ভবন, কার্জন হল, জগন্নাথ হল, ফুলার রোড, হল পাড়া, নীলক্ষেত আবাসিক এলাকা হয়ে আজিমপুর যেয়ে শেষ হবে।

