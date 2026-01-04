  2. ক্যাম্পাস

খালেদা জিয়ার স্মরণে ঢাবিতে শোকবই উন্মুক্ত করলো ছাত্রদল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৫২ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শোকবই উন্মুক্ত করেছে ছাত্রদল/ছবি: সংগৃহীত

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) শোকবই উন্মুক্ত করেছে ছাত্রদল।

রোববার (৩ জানুয়ারি) ঢাবির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে শোকবইটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস, সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপনসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

শোকবই উন্মুক্তকরণ অনুষ্ঠানে খালেদা জিয়া সম্পর্কে শোকলিপি লিখে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ছাত্রদলের সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির।

এ সময় নাছির উদ্দীন বলেন, দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের পাশাপাশি বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে অপরিসীম ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীদের দেশে ও বিদেশে কীভাবে অগ্রগতি সাধন করা যায়, তিনি তা বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। সাধারণ শিক্ষার্থীরা যেন খালেদা জিয়াকে নিয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা ও অনুভূতি শোকবইয়ে লিপিবদ্ধ করতে পারেন—সে লক্ষ্যেই এই আয়োজন করা হয়েছে।

আইপিএল থেকে বাংলাদেশি ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক নাছির বলেন, আমাদের কাছে মনে হয়, এই ঘটনার মাধ্যমে ভারতের কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর কাছে দেশটির সরকার এক প্রকার মাথা নত করেছে। এ বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের কঠোর অবস্থান গ্রহণ করা উচিত।

এফএআর/এমএমকে/এমএস

