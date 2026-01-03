চবিতে ভর্তিচ্ছু অসুস্থ দুই শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিলেন মেডিকেল
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দুই শিক্ষার্থী। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হলেও সেখানেই পরীক্ষায় অংশ নেন তারা।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার পর ওই দুই শিক্ষার্থী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং একাধিকবার বমি করতে থাকেন।
রাতের পর্যাপ্ত ঘুম না হওয়া ও খাবার না খাওয়ার কারণেই তাদের এ শারীরিক সমস্যা দেখা দিয়েছে দাবি কর্তব্যরত চিকিৎকের।
অসুস্থ শিক্ষার্থীদের মধ্যে চট্টগ্রাম মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী কোহিনূর আক্তারের পরীক্ষা কেন্দ্র ছিলো জীববিজ্ঞান অনুষদ। অপর শিক্ষার্থী রামগতি আহমদিয়া ডিগ্রি কলেজের সাদিয়া আক্তারের পরীক্ষা কেন্দ্র ছিলো নতুন কলা ভবন (শহিদ হৃদয় তরুয়া ভবন)। অসুস্থ শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন ও অধ্যাপক ড. মঈনুদ্দিন।
বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারের সিনিয়র মেডিকেল অফিসার ডা. সাঈদা আক্তার শাহনাজ বলেন, খাবার না খাওয়া এবং রাতের পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে শিক্ষার্থীরা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারা বমি করেছে। আমরা তাদের ওষুধ দিয়েছি। তারা মেডিকেল সেন্টারেই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।
সোহেল রানা/এনএইচআর/এমএস