ভর্তি পরীক্ষায় এক সিটে তিন শিক্ষার্থী, ডিনের ওপর ক্ষুব্ধ উপাচার্য

প্রকাশিত: ০৪:১৬ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ‌‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় এক সিটে বসে তিনজন পরীক্ষার্থীকে বসানোর ঘটনায় কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা ডিনের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন উপাচার্য উপ-উপাচার্যরা।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) শহীদ হৃদয় তরুয়া ভবনে (নতুন কলা ভবন) এ ঘটনা ঘটে।

কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের শহীদ হৃদয় তরুয়া ভবনে (নতুন কলা ভবন) দ্বিতীয় তলায় দর্শন বিভাগের একটি কক্ষে প্রত্যেকটি আসনে ৩ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়।

বেলা ১১টা ২০ এর দিকে এ ভবনে কেন্দ্র পরিদর্শনে যান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এসময় উক্ত রুমে এক সিটে ৩ জন করে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি দেখে ক্ষুব্ধ হন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন।

কেন্দ্রে পরিদর্শক দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, পরীক্ষা দিতে আসা শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্যেই পরীক্ষা দিয়েছে তাদের কোনো সমস্যা হয়নি । জায়গা সংকুলান হওয়ায় এক সিটে ৩ শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা নিতে হয়েছে।

কলা ও মানববিদ্যা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল শাহীন খান বলেন, এক বেঞ্চে তিনটা সিট থাকে, একজনের সঙ্গে আরেকজনের প্রশ্নের মিলের কোনো সম্ভাবনা নেই। আমরা যদি এভাবে পরীক্ষা না নেই তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে পরীক্ষা নিতে হবে।

উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান বলেন, স্বচ্ছভাবে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমরা নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছি যেন গালাগালি করে শিক্ষার্থীদের কে না বসানো হয়। পরবর্তীতে এরকম অবস্থা যেন না হয় সেজন্য প্রয়োজনে কেন্দ্র বাড়িয়ে নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হবে।

