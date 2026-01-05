জাবিতে আবাসিক হলে মদসহ আটক শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম আবাসিক হল থেকে বিদেশি মদসহ আটক শিক্ষার্থীকে এক বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ড. এ বি এম আজিজুর রহমান সই করা এক অফিস আদেশে এই তথ্য জানানো হয়।
বহিষ্কৃত ফজলে আজওয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৫২তম ব্যাচ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হলের আবাসিক শিক্ষার্থী। তিনি কাজী কাজী নজরুল হলে অবৈধ শিক্ষার্থী হিসেবে বসবাস করছিলেন।
অফিস আদেশে বলা হয়, ৪ জানুয়ারি রাত সাড়ে ৯টার দিকে হল প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অভিযানে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম হলের ৭২৩ নম্বর কক্ষের বারান্দা ও খাটের নিচ থেকে প্রায় ২০ বোতল বিদেশি মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্তে সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন ও কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার আলোকে তাকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ-২০১৮ এর ৪(১)(ঘ) ধারা অনুযায়ী এক বছরের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হলো।
