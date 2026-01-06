জকসু নির্বাচন
তিনটা বাজতেই গেট বন্ধ, কেন্দ্রে ঢুকতে পারেননি অনেকেই
তিন দফা পেছানোর পর আজ মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচন। এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। তবে কমিশনের নির্ধারিত সময় অনুসারে ৩টার আগে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পারায় গেটে আটকা পড়েন কয়েকজন ভোটার। বারবার অনুরোধের পরেও তাদের জন্য গেট খোলা হয়নি।
ভোট দিতে না পেরে নাইম নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, আমি মানিকনগর থেকে এসেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস আসতে দেরি করেছে, ফলে আমাদের প্রায় পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে যায়। সে কারণে আমাদের গেট দিয়ে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। প্রশাসনের দায়িত্ব ছিল এই সিদ্ধান্তটি আগে থেকেই স্পষ্টভাবে জানানো, হয় বাসে, নয়তো ক্যাম্পাসে মাইকিং করে। কিন্তু আমাদের এ বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি।
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী রাহিম বলেন, আমরা রাস্তায় এসে জানতে পারি যে তিনটায় গেট বন্ধ করা হবে বা ভোট শেষ হবে। বিষয়টি শুনেই আমরা দৌড়ে আসি। কিন্তু মাত্র এক মিনিট দেরি হওয়ার অজুহাতে আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এতে করে আমাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, আমাদের এই অধিকার কেড়ে নেওয়ার দায়ভার কে নেবে?
এ বিষয়ে সহকারী প্রক্টর শফিকুল ইসলাম বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী বিকেল ৩টায় ভোটগ্রহণ শেষ হয়। নির্ধারিত সময়ের পর কাউকে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। এটি সম্পূর্ণভাবে নিয়ম অনুযায়ী করা হয়েছে। সময়সীমা অতিক্রম করার পর গেট খোলা হলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এখানে কারও প্রতি পক্ষপাত নয়, সবার ক্ষেত্রেই একই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল।
এবারের জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৬ হাজার ৩৬৫। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯টি কেন্দ্রে ১৭৮টি বুথে ভোটগ্রহণ করা হয়। নির্বাচনে মোট ২১ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৫৭ প্রার্থী।
