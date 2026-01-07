‘জুলাই সম্মাননা স্মারক’ পেলেন জাগো নিউজের মাহিন
জুলাই অভ্যুত্থানে সরাসরি মাঠপর্যায়ে সক্রিয় ও সাহসী ভূমিকা রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ আগ্রাসন বিরোধী আন্দোলনের পক্ষ থেকে ‘জুলাই সম্মাননা স্মারক’ পেলেন জাগো নিউজের রাবি ক্যাম্পাস প্রতিবেদক মনির হোসেন মাহিন। তিনি ছাড়াও রাবি প্রেসক্লাবের আরও দুই সাংবাদিককে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়।
মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তাদের এই সম্মাননা দেওয়া হয়।
অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত তিন সাংবাদিক হলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের বর্তমান সভাপতি ও জাগো নিউজের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক মনির হোসেন মাহিন, ক্লাবটির সাবেক সভাপতি ও দৈনিক নয়া দিগন্তের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জুবায়ের জামিল এবং প্রেসক্লাবের বর্তমান সহসভাপতি ও দৈনিক ইত্তেফাকের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি আশিকুল ইসলাম ধ্রুব।
জুলাই আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তারা সরাসরি মাঠে উপস্থিত থেকে তথ্য সংগ্রহ, সংবাদ প্রচার এবং জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
সদ্য আত্মপ্রকাশ করা রাজনৈতিক প্রেসার গ্রুপ ‘আগ্রাসন বিরোধী আন্দোলন’-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আন্দোলন চলাকালে দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা, সাহসী ভূমিকা এবং ঘটনাস্থল থেকে বাস্তব চিত্র তুলে ধরার জন্য তাদের এই সম্মাননা দেওয়া হয়।
অনুভূতি প্রকাশ করে প্রেসক্লাবের সভাপতি মনির হোসেন মাহিন বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনে ক্যাম্পাস সাংবাদিক হিসেবে গোয়েন্দা সংস্থার হয়রানি এবং ওইসময় ক্যাম্পাসের দোকানপাট বন্ধ থাকায় না খেয়েও দিন পার করতে হয়েছে ক্যাম্পাস সাংবাদিকদের। আমাদের একটাই লক্ষ্য ছিল কলমকে অস্ত্র বানিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকা। কারণ সাংবাদিকদের দেখলেই তাদের সাহস বহুগুণে বেড়ে যেতো। জুলাই আন্দোলনের পর সাংবাদিকদের সেভাবে কেউ মূল্যয়ন করেনি। ফলে আগ্রাসন বিরোধী আন্দোলনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’
আন্দোলনের কঠিনতর পরিস্থিতির কথা স্মরণ করে রাবি প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি জুবায়ের জামিল বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনে সরাসরি মাঠে থেকে দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতি হিসেবে আগ্রাসন বিরোধী আন্দোলনের পক্ষ থেকে সাংবাদিক ক্যাটাগরিতে আমাদের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। এটি আমাদের জন্য একদিকে সম্মান, অন্যদিকে দায়িত্বের স্মারক।’
মনির হোসেন মাহিন/এসআর/জেআইএম