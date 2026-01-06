  2. ক্যাম্পাস

জকসু নির্বাচনের ভোট গণনা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৫ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
জকসু নির্বাচনের ভোট গণনা শুরু
জকসু নির্বাচনের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষ/ছবি: জাগো নিউজ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ভোট গণনা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) ভোটগ্রহণ শেষে বিকাল ৫টা ২০ মিনিটে ৩৯টি কেন্দ্রের ব্যালট বাক্স কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষে আনা হয়। এরপর শুরু হয় ভোট গণনা।

গণনার আগে সহকারী নির্বাচন কমিশনার আনিসু রহমান বলেন, ‘৩৯টি কেন্দ্রের ব্যালট বাক্স চলে এসেছে। আমরা সাড়ে ৫টায় ভোট গণনা শুরু করবো। তা লাইভ দেখানো হবে। এখানে প্রতিটি কেন্দ্রের প্রধান ও সহকারী প্রিজাইডিং কর্মকর্তারা থাকবেন।’

এর আগে সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিকাল ৩টায় ক্যাম্পাসে প্রবেশ বন্ধ হলেও ভোট নেওয়া চলে প্রায় ৪টা পর্যন্ত।

আরএএস/একিউএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।