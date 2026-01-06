জকসু নির্বাচনের ভোট গণনা শুরু
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে ভোট গণনা শুরু হয়েছে।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) ভোটগ্রহণ শেষে বিকাল ৫টা ২০ মিনিটে ৩৯টি কেন্দ্রের ব্যালট বাক্স কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষে আনা হয়। এরপর শুরু হয় ভোট গণনা।
গণনার আগে সহকারী নির্বাচন কমিশনার আনিসু রহমান বলেন, ‘৩৯টি কেন্দ্রের ব্যালট বাক্স চলে এসেছে। আমরা সাড়ে ৫টায় ভোট গণনা শুরু করবো। তা লাইভ দেখানো হবে। এখানে প্রতিটি কেন্দ্রের প্রধান ও সহকারী প্রিজাইডিং কর্মকর্তারা থাকবেন।’
এর আগে সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিকাল ৩টায় ক্যাম্পাসে প্রবেশ বন্ধ হলেও ভোট নেওয়া চলে প্রায় ৪টা পর্যন্ত।
