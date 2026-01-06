  2. ক্যাম্পাস

জকসুর ভোট গণনা বড় পর্দা ও ফেসবুকে সরাসরি দেখছেন শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৪ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
বড় ডিজিটাল বোর্ডে ভোট গণনার দৃশ্য দেখছেন শিক্ষার্থীরা/ছবি: জাগো নিউজ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শেষে এখন গণনা চলছে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষে বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে শুরু হওয়া গণনা কার্যক্রম বড় পর্দা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে।

ক্যাম্পাস ঘুরে দেখা গেছে, নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে স্থাপন করা তিনটি বড় ডিজিটাল বোর্ডে ভোট গণনার দৃশ্য দেখছেন শিক্ষার্থীরা। কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের লাইভে নজর রাখছেন।

এর আগে সকাল ৯টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিকাল ৩টায় ক্যাম্পাসে প্রবেশ বন্ধ হলেও ভোট নেওয়া চলে প্রায় ৪টা পর্যন্ত। পরে প্রতিটি কেন্দ্র থেকে ব্যালট বাক্সগুলো কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে গণনার জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকক্ষে আনা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে স্থাপন করা এই নিয়ন্ত্রণকক্ষে যন্ত্রের সাহায্যে ভোট গণনা করা হচ্ছে।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান জাগো নিউজকে বলেন, প্রতিটি কেন্দ্রের ফলাফল সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করবেন। পরে সব কেন্দ্রের ফল সমন্বয় করে কমিশনের পক্ষ থেকে চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হবে।

তিনি জানান, জকসু নির্বাচনের জন্য ৩৮টি এবং হল সংসদের জন্য একটি ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। কেন্দ্রীয় সংসদে ১৬ হাজার ৬৪৫ জন এবং হল সংসদে ১ হাজার ২৪২ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পান।

নির্বাচনকে ঘিরে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে পুরো ক্যাম্পাসে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ক্যাম্পাস ও প্রতিটি ভোটকেন্দ্র সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় রাখা হয়। পাশাপাশি ঢাকা মহানগর পুলিশের একটি কন্ট্রোল রুমও খোলা ছিল।

জকসু প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ ২০ বছর পর প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন ঘিরে দিনভর ক্যাম্পাসজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ লক্ষ্য করা গেছে। ২০০৫ সালে কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের পর এতদিন নির্বাচনের সুযোগ পায়নি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণের কথা থাকলেও বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর কারণে জরুরি সিন্ডিকেট সভায় নির্বাচন স্থগিত করা হয়। পরে নতুন তারিখ হিসেবে ৬ জানুয়ারি নির্ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

