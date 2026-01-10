শাবি প্রেসক্লাবের তিন দশক পূর্তিতে পুনর্মিলনীসহ নানা আয়োজন

শাবি প্রেসক্লাবের তিন দশক পূর্তিতে পুনর্মিলনীসহ নানা আয়োজন
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) সাংবাদিকদের সংগঠন ‘শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় (শাবি) প্রেসক্লাব’পথচলার তিন দশক পূর্ণ করেছে। এ উপলক্ষে সংগঠনটির ২০তম কার্যনির্বাহী কমিটির উদ্যোগে তিন দশক পূর্তি উৎসব ও প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় ক্যাম্পাসে আনন্দ শোভাযাত্রার মাধ্যমে পুনর্মিলনীর কর্মসূচি শুরু হয়। শোভাযাত্রা শেষে গোলচত্বরে কেক কাটা ও বেলুন উড়ানোর মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়।
সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনি অডিটোরিয়ামে ‘ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা, সহশিক্ষা কার্যক্রমের আবরণে ক্যাম্পাসের তৃতীয় চোখ’ শীর্ষক আলোচনা সভা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রেসক্লাবের বর্তমান ও সাবেক সদস্যরা।
এর আগে শাবি প্রেসক্লাবের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ম্যাগাজিন ‘কথন’ এর বিশেষ সংস্করণ ‘অগ্রযাত্রা’র মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও শাবি প্রেসক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ার উদ্দিন চৌধুরী।
অনুষ্ঠানে উপাচার্য বলেন, যাত্রার শুরু থেকেই প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের অধিকার ও নানা অসংগতির বিরুদ্ধে লেখনীর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। প্রেসক্লাবের সাবেক সদস্যদের অনেকেই বর্তমানে দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন। তিন দশক ধরে সংগঠনটি তার ঐতিহ্য, পেশাদারিত্ব ও সাংবাদিকতার মান বজায় রেখে চলেছে। আমরা আশা করবো ভবিষ্যতেও সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।
সভায় শাবি প্রেসক্লাবের ২০তম কমিটির সভাপতি জুবায়েদুল হক রবিনের সভাপতিত্বে সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সুবিপ্রবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নিজাম উদ্দিন, লিডিং ইউনিভার্সিটি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তাজউদ্দিন, নর্থইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকবাল, শাবিপ্রবির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাজেদুল করিম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইসমাঈল হোসেন ও যবিপ্রবির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসেন আল মামুন প্রমুখ আরও উপস্থিত ছিলেন।
এদিকে দ্বিতীয় ধাপে বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যান্ডবল মাঠে বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশ নেন প্রেসক্লাবের সাবেক সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। সন্ধ্যায় মিনি অডিটোরিয়ামে ‘সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়’ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা পারফর্ম করেন। এছাড়া রাতে বার-বি-কিউ পার্টির আয়োজন ও ৩০ ফানুস উড়ানোর মাধ্যমে ৩০ বছর উদযাপন হবে।
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি দায়িত্বশীল ও শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তিন দশকের এই পথচলায় সংগঠনটি শাবিপ্রবির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।
