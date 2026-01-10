  2. ক্যাম্পাস

শাবি প্রেসক্লাবের তিন দশক পূর্তিতে পুনর্মিলনীসহ নানা আয়োজন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক শাবিপ্রবি
প্রকাশিত: ০৯:৩৬ পিএম, ১০ জানুয়ারি ২০২৬
শাবি প্রেসক্লাবের তিন দশক পূর্তিতে পুনর্মিলনীসহ নানা আয়োজন

সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) সাংবাদিকদের সংগঠন ‘শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় (শাবি) প্রেসক্লাব’পথচলার তিন দশক পূর্ণ করেছে। এ উপলক্ষে সংগঠনটির ২০তম কার্যনির্বাহী কমিটির উদ্যোগে তিন দশক পূর্তি উৎসব ও প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১০ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় ক্যাম্পাসে আনন্দ শোভাযাত্রার মাধ্যমে পুনর্মিলনীর কর্মসূচি শুরু হয়। শোভাযাত্রা শেষে গোলচত্বরে কেক কাটা ও বেলুন উড়ানোর মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়।

সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মিনি অডিটোরিয়ামে ‘ক্যাম্পাস সাংবাদিকতা, সহশিক্ষা কার্যক্রমের আবরণে ক্যাম্পাসের তৃতীয় চোখ’ শীর্ষক আলোচনা সভা ও স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রেসক্লাবের বর্তমান ও সাবেক সদস্যরা।

এর আগে শাবি প্রেসক্লাবের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ম্যাগাজিন ‘কথন’ এর বিশেষ সংস্করণ ‘অগ্রযাত্রা’র মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও শাবি প্রেসক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ার উদ্দিন চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে উপাচার্য বলেন, যাত্রার শুরু থেকেই প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের অধিকার ও নানা অসংগতির বিরুদ্ধে লেখনীর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। প্রেসক্লাবের সাবেক সদস্যদের অনেকেই বর্তমানে দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন। তিন দশক ধরে সংগঠনটি তার ঐতিহ্য, পেশাদারিত্ব ও সাংবাদিকতার মান বজায় রেখে চলেছে। আমরা আশা করবো ভবিষ্যতেও সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

শাবি প্রেসক্লাবের তিন দশক পূর্তিতে পুনর্মিলনীসহ নানা আয়োজন

সভায় শাবি প্রেসক্লাবের ২০তম কমিটির সভাপতি জুবায়েদুল হক রবিনের সভাপতিত্বে সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সুবিপ্রবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. নিজাম উদ্দিন, লিডিং ইউনিভার্সিটি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তাজউদ্দিন, নর্থইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকবাল, শাবিপ্রবির উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. সাজেদুল করিম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. ইসমাঈল হোসেন ও যবিপ্রবির কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. হোসেন আল মামুন প্রমুখ আরও উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে দ্বিতীয় ধাপে বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যান্ডবল মাঠে বিভিন্ন খেলাধুলায় অংশ নেন প্রেসক্লাবের সাবেক সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যরা। সন্ধ্যায় মিনি অডিটোরিয়ামে ‘সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায়’ অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যরা পারফর্ম করেন। এছাড়া রাতে বার-বি-কিউ পার্টির আয়োজন ও ৩০ ফানুস উড়ানোর মাধ্যমে ৩০ বছর উদযাপন হবে।

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ক্যাম্পাস সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি দায়িত্বশীল ও শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। তিন দশকের এই পথচলায় সংগঠনটি শাবিপ্রবির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

এসএইচ জাহিদ/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।