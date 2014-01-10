জকসু নির্বাচন
২০ কেন্দ্রের ফলে এগিয়ে শিবির সমর্থিত ভিপি প্রার্থী
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে এখন পর্যন্ত ২০টি কেন্দ্রের ফলাফলে ২ হাজার ৫০৪ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন শিবির সমর্থিত ভিপি প্রার্থী। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী, ছাত্রদল–ছাত্রঅধিকার সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী এ কে এম রাকিব পেয়েছেন ২ হাজার ৩৮২ ভোট। তবে, এখনো ১৮টি কেন্দ্রের ফল প্রকাশ বাকি।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে পরিসংখ্যান বিভাগের মাধ্যমে এ তথ্য জানায় নির্বাচন কমিশন।
এর আগে মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেল ৩টায় ভোটগ্রহণ শেষ হয়। দীর্ঘ বিরতি ও কারিগরি জটিলতা কাটিয়ে রাত সাড়ে ১২টার পর ভোটগণনা শুরু হয়। কমিশনের তথ্যমতে, ভোটগণনা করা হচ্ছে অপটিক্যাল মার্ক রেকগনিশন (ওএমআর) মেশিনে।
ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, রাত সাড়ে ১২টার পর নৃবিজ্ঞান বিভাগের ভোট ম্যানুয়ালি গণনা শুরু হয়। তবে এক ঘণ্টা পার হলেও ওই বিভাগের গণনা শেষ হয়নি। পরে পুনরায় ওএমআর মেশিনের মাধ্যমে ভোটগণনা শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এভাবে ধাপে ধাপে মোট ৩৮টি বিভাগ, দুটি ইনস্টিটিউট ও একটি হল সংসদের ভোটগণনা সম্পন্ন করা হবে।
জকসু নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. কানিজ ফাতেমা কাকলি জানান, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে প্রথমে ৩০০ ভোট হাতে গণনা করা হবে। এরপর একই ভোট দুটি ওএমআর মেশিনে গণনা করে মিলিয়ে দেখা হবে। যে মেশিনের ফল হাতে গণনার সঙ্গে মিলবে, সেই মেশিনে পরবর্তী ভোটগণনা চলবে। এছাড়া নিয়মিতভাবে হাতে গণনার মাধ্যমে ওএমআর মেশিন যাচাই করা হবে।
মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে ওএমআর মেশিনে কারিগরি ত্রুটির কারণে ভোট গণনা সাময়িকভাবে স্থগিত হয়। পরবর্তী সময়ে সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা শেষে রাত দেড়টার দিকে গণনা শুরু হয়।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান জানান, কেন্দ্রীয় সংসদে ১৬ হাজার ৬৪৫ জন এবং হল সংসদে এক হাজার ২৪২ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ক্যাম্পাসে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং সিসিটিভি কভারেজের মাধ্যমে ভোটকেন্দ্র মনিটর করা হচ্ছে।
এমডিএএ/এমএএইচ/জেআইএম