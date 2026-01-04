  2. ক্যাম্পাস

জবি ছাত্রশক্তি

নির্ধারিত সময়ে সম্পূরক বৃত্তি না দিলে প্রশাসনকে পদত্যাগ করতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ‎জবি
প্রকাশিত: ০২:৪২ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
নির্ধারিত সময়ে সম্পূরক বৃত্তি না দিলে প্রশাসনকে পদত্যাগ করতে হবে
শিক্ষার্থীদের সম্পূরক বৃত্তি দেওয়ার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জাতীয় ছাত্রশক্তি/ ছবি: সংগৃহীত

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের সম্পূরক বৃত্তি দেওয়া না হলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) প্রশাসনকে পদত্যাগ করতে হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে শাখা জাতীয় ছাত্রশক্তি।

রোববার (৪ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রফিক ভবনের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন শাখা ছাত্রশক্তির আহ্বায়ক ফয়সাল মুরাদ।

তিনি বলেন, সরকার সম্পূরক বৃত্তি দেওয়ার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বারবার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন দাবি করলেও বাস্তবে এখনো সম্পূরক বৃত্তির অর্থ ছাড় হয়নি। এতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বৃত্তি দিতে ব্যর্থ হলে বর্তমান প্রশাসনের পদত্যাগ করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ফয়সাল মুরাদ আরও বলেন, প্রয়োজনে সব ছাত্র সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে যেখানে বৃত্তি আটকে আছে, সেখানে গিয়েই শিক্ষার্থীদের অধিকার আদায় করা হবে।

এ সময় শাখা ছাত্রশক্তির মুখ্য সংগঠক ফেরদৌস শেখ বলেন, আবাসন সংকট ও জকসু (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) নির্বাচন দুটিই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন। তবে সম্পূরক বৃত্তি হাজারো দরিদ্র শিক্ষার্থীর জন্য বেশি জরুরি। ৩ হাজার টাকার এই সহায়তা অনেক শিক্ষার্থীর মাসিক ব্যয়ের বড় অংশ জোগায়। তাই দ্রুত বৃত্তির ব্যবস্থা করার আহ্বান জানান তিনি।

‎সংবাদ সম্মেলনে জবি শাখা ছাত্রশক্তির সদস্য সচিব শাহীন মিয়াসহ সংগঠনের অন্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

টিএইচকিউ/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।