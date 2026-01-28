  2. খেলাধুলা

প্রকাশিত: ০৫:৩০ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
সকালে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে নিজেদের কাজ সেরেই রেখেছিল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। অপেক্ষা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে নেদারল্যান্ডসের জয়ের। দুপুর গড়াতেই ডাচ নারীরা যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে দিতেই আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে গেলো বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। আগামী জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে হবে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।

বুধবার দুপুরে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ২১ রানে হারায় নেদারল্যান্ডস। আগে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১২৯ রান করে যুক্তরাষ্ট্র। জবাবে নেদারল্যান্ডস ১২ ওভারে ২ উইকেটে ৯০ রান করার পর বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ডিএলএস পদ্ধতিতে ডাচদের জয়ী ঘোষণা করা হয়।

সুপার সিক্স থেকে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস বিশ্বকাপের টিকেট পেয়েছে। দুই দলেরই পয়েন্ট সমান ৬ করে। বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব থেকে বাকি দুই দল হিসেবে বিশ্বকাপে যাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড। এখন পর্যন্ত কোনো পয়েন্ট না পাওয়া যুক্তরাষ্ট্র ও থাইল্যান্ডের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

বিশ্বকাপ নিশ্চিত হলেও সুপার সিক্সে এখনও দুই ম্যাচ বাকি আছে বাংলাদেশের। শুক্রবার স্কটল্যান্ড ও রোববার নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল।

