নারী টি-২০
বিশ্বকাপ খেলা নিশ্চিত হলো বাংলাদেশের
সকালে থাইল্যান্ডকে হারিয়ে নিজেদের কাজ সেরেই রেখেছিল বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। অপেক্ষা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে নেদারল্যান্ডসের জয়ের। দুপুর গড়াতেই ডাচ নারীরা যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে দিতেই আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের টিকিট পেয়ে গেলো বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। আগামী জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে হবে এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ।
বুধবার দুপুরে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রকে ২১ রানে হারায় নেদারল্যান্ডস। আগে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১২৯ রান করে যুক্তরাষ্ট্র। জবাবে নেদারল্যান্ডস ১২ ওভারে ২ উইকেটে ৯০ রান করার পর বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ডিএলএস পদ্ধতিতে ডাচদের জয়ী ঘোষণা করা হয়।
সুপার সিক্স থেকে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস বিশ্বকাপের টিকেট পেয়েছে। দুই দলেরই পয়েন্ট সমান ৬ করে। বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব থেকে বাকি দুই দল হিসেবে বিশ্বকাপে যাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড। এখন পর্যন্ত কোনো পয়েন্ট না পাওয়া যুক্তরাষ্ট্র ও থাইল্যান্ডের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।
বিশ্বকাপ নিশ্চিত হলেও সুপার সিক্সে এখনও দুই ম্যাচ বাকি আছে বাংলাদেশের। শুক্রবার স্কটল্যান্ড ও রোববার নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে খেলবে নিগার সুলতানা জ্যোতির দল।
এসকেডি/আইএইচএস