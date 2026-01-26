  2. ক্যাম্পাস

দ্রুত ওসমান হাদি হত্যার ন্যায়বিচার দেখতে চাই: ঢাবি উপাচার্য

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৬ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
দ্রুত ওসমান হাদি হত্যার ন্যায়বিচার দেখতে চাই: ঢাবি উপাচার্য

ইনকিলাব মঞ্চের শহীদ মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যার দ্রুত ন্যায়বিচার দেখতে চেয়েছেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। তিনি বলেন, ওসমান হাদির জীবন ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। অতি অল্প সময়ের জীবনে তিনি তার আদর্শকে মোটামুটি স্থাপন করতে পেরেছেন।

শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল ও স্মরণসভায় এই কথা বলেন তিনি।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) ঢাবির অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী অডিটোরিয়ামে এ দোয়া মাহফিল ও স্মরণসভা হয়। এতে ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বক্তব্য দেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ এই স্মরণসভার আয়োজন করে।

এসময় ঢাবি উপাচার্য বলেন, শহীদ ওসমান হাদি সর্বদা ন্যায় ও মজলুমের পক্ষে এবং আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেন। তার হত্যাকাণ্ড শুধু একজন ব্যক্তিকে নয়, বরং একটি আদর্শকে হত্যা করার অপচেষ্টা। আমরা দ্রুততম সময়ের মধ্যে শহীদ হাদি হত্যার ন্যায়বিচার দেখতে চাই।

এই হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

স্মরণসভায় ঢাবির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নাছিমা খাতুন, অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক ড. স ম আলী রেজা, সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ রাশেদ আলম ভূঁইয়া, ডাকসু’র মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক ফাতিমা তাসনিম জুমা ও ইনকিলাব মঞ্চের মো. বোরহান উদ্দিন বক্তব্য রাখেন।

দোয়া মাহফিল ও স্মরণসভা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মো. শরীফুল ইসলাম অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় ডাকসু’র ভিপি সাদিক কায়েমসহ ডাকসু’র নেতা ও ইনকিলাব মঞ্চের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

এফএআর/এমআইএইচএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।