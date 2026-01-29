চবিতে ডিন নিয়োগের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের বিবৃতি

চবিতে ডিন নিয়োগের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের বিবৃতি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন পদে অধ্যাপক ড. আবদুর রহমানকে নিয়োগ দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়েছে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম। সংগঠনটির অভিযোগ, ড. আবদুর রহমান বিগত ‘স্বৈরাচারী শাসনের’ ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাতে সংগঠনটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-আমীন ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান চৌধুরীর যৌথ স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ প্রতিবাদ জানানো হয়। একই সঙ্গে ডিন হিসেবে ড. আবদুর রহমানের নিয়োগ বাতিলের দাবি জানায় সংগঠনটি।
বিবৃতিতে বলা হয়, অধ্যাপক ড. আবদুর রহমান অতীতের স্বৈরশাসনের একজন আদর্শিক সমর্থক ও সহযোগী হিসেবে পরিচিত। রাজনৈতিক বিবেচনায় ২০১৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় তাকে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং তিনি বর্তমানে সেখানে কর্মরত রয়েছেন। এ ধরনের ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে বসানো হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শিক প্রভাব বিস্তৃত হবে এবং ভিন্নমত দমনের অপচেষ্টা আরও জোরদার হবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে সংগঠনটি।
বিবৃতিতে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের পক্ষ থেকে তিনটি দাবি উত্থাপন করা হয়। দাবিগুলো হলো- অধ্যাপক ড. আবদুর রহমানের ডিন পদে নিয়োগ অবিলম্বে বাতিল করতে হবে; বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল নিয়োগ ও প্রশাসনিক পদে যোগ্যতা, সততা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ও মুক্ত শিক্ষার পরিবেশ রক্ষায় দলীয় ও মতাদর্শিক দখলদারিত্ব বন্ধ করতে হবে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-আমীন বলেন, স্বৈরাচারের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিতে নিয়োগ দেওয়ায় আমাদের আপত্তি রয়েছে। আমরা এই নিয়োগের তীব্র প্রতিবাদ জানাই।
