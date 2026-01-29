শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে বৈদ্যুতিক শাটল গাড়ি চালু

শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে বৈদ্যুতিক শাটল গাড়ি চালু
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক শাটল গাড়ি চালু করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১টায় মাউন্ট এডোরা হাসপাতালের উদ্যোগে ক্যাম্পাসে গাড়িটি চালু হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন প্রশাসক অধ্যাপক আ. ফ. ম. জাকারিয়া জাগো নিউজকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ক্যাম্পাসে একটি বৈদ্যুতিক গাড়ি চালু করা হয়েছে, যা ক্যাম্পাস খোলা থাকার দিনগুলোতে প্রধানফটক থেকে চেতনা-৭১ এলাকা পর্যন্ত চলবে। ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে যে-কোনো জায়গায় যাতায়াতের জন্য ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ টাকা।
তিনি আরও বলেন, আগামী মাসের মধ্যে আরও দুইটি গাড়ি শাটলে যুক্ত হবে। নতুন গাড়িগুলো পৌঁছালে ছেলে ও মেয়েদের আবাসিক হলগুলোতে যাতায়াতের জন্য চালু করা হবে। নতুন গাড়িগুলো আসার পর বন্ধের দিনগুলোতে গাড়িগুলো চালু থাকবে কি না—সে বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
এদিকে সকালে বৈদ্যুতিক শাটল গাড়িটির উদ্বোধনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ. এম. সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী বলেন, শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব যাতায়াত নিশ্চিত করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৈদ্যুতিক গাড়ি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন ব্যবস্থায় একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। ভবিষ্যতে আরও উন্নত ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কাজ করে যাবে। এ ধরনের উদ্যোগে এগিয়ে আসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের প্রতিও আহ্বান জানান তিনি।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. সাজেদুল করিম এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. ইসমাইল হোসেন, মাউন্ট এডোরা হসপিটাল ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. কে. এম. আখতারুজ্জামান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক ডা. সৈয়দ আলমগীর সাফওয়াত প্রমুখ।
এসএইচ জাহিদ/কেএইচকে/জেআইএম