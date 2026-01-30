জবির ‘বি’ ইউনিটে ভর্তিচ্ছুদের সহযোগিতায় বিএনসিসি-রোভার স্কাউট

জবির ‘বি’ ইউনিটে ভর্তিচ্ছুদের সহযোগিতায় বিএনসিসি-রোভার স্কাউট
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ‘বি’ ইউনিটের (কলা ও আইন অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষা শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষা শুরুর আগে ও পরে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় কাজ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনসিসি ও রোভার স্কাউট সদস্যরা।
শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টায় পরীক্ষা শুরু হয়ে চলে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত। ‘বি’ ইউনিটে মোট ৭৮৫টি আসনের বিপরীতে ৭৯ হাজার ৮০৭ জন শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেন।
জবি বিএনসিসির সার্জেন্ট নাদিয়া নোভা বলেন, আজকের পরীক্ষায় আমরা ৩০ জন দায়িত্বরত ছিলাম। আমরা আসন বিন্যাস থেকে শুরু করে সব কাজ করে যাচ্ছি। আজ কোনো পরীক্ষার্থী দেরিতে কেন্দ্রে প্রবেশ করলে আসন খুঁজে পেতে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছি আমরা। প্রশাসনের অনুমতিক্রমে আমরা পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর ১০ মিনিট পর্যন্ত গেট খোলা রেখেছি। কেউ মোবাইল সঙ্গে নিয়ে আসলে পরীক্ষার সময় সেগুলো আমরা সংরক্ষণ করেছি।
বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউটের সভাপতি মাহবুব হাওলাদার বলেন, আমাদের সংগঠন হলো অরাজনৈতিক। আমরা আজ ৪৫ জনের অধিক সদস্য ভর্তিচ্ছুদের সহযোগিতায় নিরলসভাবে কাজ করেছি। সিট প্লানিং, শৃঙ্খলা রক্ষা থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রে প্রবেশের সময় নিয়মশৃঙ্খলা ঠিক রাখতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। ভর্তিচ্ছুদের সেবায় কাজ করতে পেরে আমরা গর্বিত।
টিএইচকিউ/এমএমকে