লালাখালে গোসলে নেমে শাবিপ্রবি শিক্ষার্থীর মৃত্যু

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১২ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
সিলেটের লালাখালে ঘুরতে গিয়ে গোসলে নেমে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) মুসআব আমীন নামে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে লালাখাল জিরোপয়েন্টে এ ঘটনা ঘটে।

জৈন্তাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মোল্লা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মুসআব আমীন গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলার সকিপুর গ্রামের মো. শহিদুর রহমানের ছেলে। তিনি শাকসু নির্বাচনে সৈয়দ মুজতবা আলী হল সংসদে সদস্যপদে প্রার্থী ছিলেন।

ওসি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান মোল্লা বলেন, ‘শাবিপ্রবির এক ছাত্র পানিতে ডুবে নিখোঁজের খবর পেয়ে জৈন্তাপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল বিকেল ৩টা ৫৫ মিনিটে ওই ছাত্রকে উদ্ধার করে। পরে জৈন্তাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে ৪টা ৩৫মিনিটের দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সমাজকর্ম বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আসিফুর রহমান বলেন, ‘আমরা কয়েকজন সিলেটের লালাখাল ঘুরতে গিয়েছিলাম। সেখানকার জিরো পয়েন্ট এলাকায় দুপুর ১টার দিকে সবাই নদীতে গোসল নামি। ১০মিনিট পর মুসআবকে আমরা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। একপর্যায়ে পুলিশকে খবর দেই। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল এসে মরদেহ উদ্ধার করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মোখলেসুর রহমান বলেন, ‘পুলিশ সুরতহালের একটি প্রতিবদেন তৈরি করবেন। এরপর ময়নাতদন্তের জন্য সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেলে পাঠাবেন। ইতোমধ্যে ছাত্রের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা আসতেছে। ময়নাতদন্তের না করার জন্য হয়তো পরিবারের সদস্যরা সিদ্ধান্ত নেবেন।

