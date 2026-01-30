  2. ক্যাম্পাস

জবির ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ ২ ফেব্রুয়ারি

প্রকাশিত: ০৫:৪৯ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা পরীক্ষার্থীরা/ছবি: জাগো নিউজ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের কলা ও আইন অনুষদের (‘বি’ ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। এর ফলাফল প্রকাশ করা হবে ২ ফেব্রুয়ারি।

এবার মোট ৭৮৫টি আসনের বিপরীতে ৭৯ হাজার ৮০৭ শিক্ষার্থী আবেদন করেন। তাদের ভর্তি পরীক্ষা চলে শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত।

পরীক্ষা চলাকালে জবি উপাচার্য অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন এবং সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন।

উপাচার্য বলেন, সুষ্ঠুভাবে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়েছেন। কারও পক্ষ থেকে কোনো ধরনের অভিযোগ আসেনি।

ফল প্রকাশের ব্যাপারে তিনি বলেন, আগামী ২ ফেব্রুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

