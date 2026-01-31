জবির ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন, ফল প্রকাশ ২ ফেব্রুয়ারি

জবির ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন, ফল প্রকাশ ২ ফেব্রুয়ারি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের বি ইউনিটের (কলা ও আইন অনুষদ) ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়েছে। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসসহ সারাদেশে বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ১৩টি কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা সম্পন্ন হয়।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কে এল জুবলি হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বাংলাবাজার সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা মহানগর মহিলা কলেজ, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা রেসিডেনশিয়াল মডেল কলেজ ও সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে পরীক্ষা নেওয়া হয়।
এছাড়া ঢাকার বাইরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়সহ তিনটি বিভাগীয় শহরের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সব মিলিয়ে মোট ১৩টি কেন্দ্রে এই ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডিন খ্রীষ্টিন রিচার্ডসন বলেন, এ বছর বি-ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় কলা ও আইন অনুষদের ৭৮৫টি আসনের বিপরীতে মোট ৭৯ হাজার ৮০৮ জন পরীক্ষার্থী আবেদন করে। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ৬৭ হাজার ৬১৫ জন শিক্ষার্থী। পরীক্ষার্থী উপস্থিতির হার ছিল ৮৪ দশমিক ৭২ শতাংশ। ১৩টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
পরিদর্শন শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম বলেন, সুষ্ঠুভাবে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিয়েছে। কারো পক্ষ থেকে কোনো ধরনের অভিযোেগ আসেনি। ফল প্রকাশের ব্যাপারে তিনি বলেন, আগামী ২ ফেব্রুয়ারি বি ইউনিটের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে।
উপাচার্য আরও বলেন, আগামী ২ ফেব্রুয়ারি বি ইউনিটের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হবে এবং ১৯ এপ্রিল প্রথম বর্ষের (২০২৫-২৬) ক্লাস শুরু করতে পারবো বলে আমরা আশাবাদী।
এর আগে, গত ১৩ ডিসেম্বর চারুকলা অনুষদ ‘ই’ ইউনিটের মাধ্যমে জবির ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়। এই ইউনিটে ৬০টি আসনের বিপরীতে ১ হাজার ২৫১ আবেদন পড়ে। পরীক্ষায় অংশ নেন অংশ ১ হাজার ৮ জন। যা ৮০ দশমিক ৫৮ শতাংশ।
গত ২৬ ডিসেম্বর বিজ্ঞান ও লাইফ অ্যান্ড আর্থ সাইন্স অনুষদ ‘এ’ ইউনিটে ৮৬০টি আসনের বিপরীতে ৭২ হাজার ৪৭৪ আবেদন পড়ে। পরীক্ষায় অংশ নেন অংশ ৬৬ হাজার ৬৩০ জন। যা ৯১ দশমিক ৯৪ শতাংশ। গত ৫ জানুয়ারি ফল প্রকাশ করা হয়।
গত ২৭ ডিসেম্বর ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ‘সি’ ইউনিটে ৫২০টি আসনের বিপরীতে ২০ হাজার ৬৮৬ আবেদন পড়ে। পরীক্ষায় অংশ নেন অংশ ১৮ হাজার ৬৩০ জন। যা ৯০ দশমিক ০৬ শতাংশ। গত ৬ জানুয়ারি ফল প্রকাশ করা হয়।
গত ৯ জানুয়ারি সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ‘ডি’ ইউনিটে ৬১০টি আসনের বিপরীতে ৯টি কেন্দ্রে ২৫ হাজার ৮২৬ টি আবেদন পড়ে। পরীক্ষায় অংশ নেন অংশ ২২ হাজার ৪৩৮ জন। যা ৮৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ। গত ১১ জানুয়ারি ফল প্রকাশ করা হয়।
