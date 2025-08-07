মুক্তেশ্বরী ভরাট করে প্লট বিক্রির সাইনবোর্ড!
যশোরে নদীর একটি অংশের পুরোটাই ভরাট করে প্লট বিক্রির সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনই ঘটনা ঘটেছে যশোর সদর উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নে মুক্তেশ্বরী নদীতে। চাঁচড়া দক্ষিণপাড়া ও ভাতুড়িয়া পূর্বপাড়ার মাঝের মুক্তেশ্বরী নদীর সম্পূর্ণ অংশ ভরাট করে প্রায় ১০ বিঘা জমি দখল করে নিয়েছেন প্রভাবশালীরা।
অভিযোগ উঠেছে, জাল-জালিয়াতি করে নদীর জমি ব্যক্তি মালিকানায় রেকর্ড করে এখন তা প্লট আকারে বিক্রির চেষ্টা চলছে। আর নদী ভরাট করে দুই অংশকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলায় বিল হরিণায় বেড়েছে জলাবদ্ধতা। বিল ছাপিয়ে পানি ঢুকে পড়েছে লোকালয়ে-বাড়িঘরে। এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।
যশোর সদর উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নের ভাতুড়িয়া বাজার থেকে পূর্ব দিকের সড়কটি চাঁচড়া দক্ষিণপাড়ার দিকে চলে গেছে। এই সড়কের কিছুদূর গেলেই দেখা মিলবে একটি কালভার্টের। কালভার্টটির দক্ষিণপাশে থৈ থৈ জলরাশি। আর উত্তরপাশে পুরোটা ভরাট করে প্লট বিক্রির সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। নদী ভরাট করে এখানে দখল করা হয়েছে প্রায় ১০ বিঘা জমি। এই জমির উত্তরপাশে বয়ে চলেছে নদী। সেখানে বাঁধ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।
বাঁধের ওপরে নদীর সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে জিয়া’র খাল। মূলত এই জিয়ার খাল দিয়ে নদীর পানি প্রবাহিত হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দখল করে নেওয়া হয়েছে মুক্তেশ্বরী নদী—এমনই ভাষ্য।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মুক্তেশ্বরী নদীটি যশোরের চৌগাছা উপজেলা থেকে এসে সদর উপজেলা হয়ে বিল হরিণায় গিয়ে শেষ হয়েছে। সর্পিলাকার এই নদী দিয়ে বর্ষাকালে যশোর সদর উপজেলা ও শহরের একাংশের পানি দক্ষিণমুখী হয়ে বিল হরিণায় গিয়ে পতিত হয়। ৮০’র দশকে সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পরিকল্পনায় মুক্তেশ্বরী নদীর সঙ্গে একটি খাল খনন করা হয়। যশোর সদর উপজেলার চাঁচড়া ইউনিয়নের চাঁচড়া দক্ষিণপাড়া থেকে এই খালটি খনন করে পূর্বদিকে সতীঘাটা হয়ে ঢাকুরিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটি ‘জিয়ার খাল’ নামে পরিচিত। আর এখান থেকে মুক্তেশ্বরী নদীটি আরও কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে গিয়ে বিল হরিণায় একাধিক খালে বিভক্ত হয়ে মিশে গেছে।
স্থানীয়রা জানান, এই খাল কাটার পর থেকে মুক্তেশ্বরী নিচের অংশ ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করতে শুরু করেন প্রভাবশালীরা। কখনো ইজারা, কখনো দখলদারিত্বের মাধ্যমে মাছ চাষ হলেও পানি প্রবাহ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু কয়েকমাস আগে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী চক্র ভাতুড়িয়া নারায়ণপুর সড়কের কালভার্টের উত্তরপাশ থেকে জিয়ার খালের সংযুক্তমুখ পর্যন্ত মাটি ফেলে ভরাট করতে শুরু করে। পুরো এই অংশটি ভরাট করে এখন সেখানে প্লট বিক্রির সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।
চাঁচড়া দক্ষিণপাড়ার বাসিন্দা মোবারেক হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, ‘রাস্তায় কালভার্ট আছে। কালভার্টের একপাশে নদী আছে, আরেক পাশে নেই। অন্ধ লোকও বলবে এখানে নদী ছিল। কিন্তু এখন তা ব্যক্তি মালিকানার জমি বলে দাবি করা হচ্ছে।’
ভাতুড়িয়া পূর্ব পাড়ার বয়োবৃদ্ধ তবিবর রহমান বলেন, ‘এই নদীতে পাট জাঁক দিয়েছি, গরু-ছাগলের গোছল করিয়েছি। নদীর পানি দিয়ে চাষ-বাস করেছি। এখন সেই নদী ভরাট করে প্লট বিক্রি করা হচ্ছে।’
ভাতুড়িয়া নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা ফিরোজ আহমেদ। তিনি বলেন, ‘অনেক স্থানে নদীর পাড় দখল করে স্থাপনা নির্মাণ বা নদী দখল করে মাছ চাষের অভিযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে পুরো নদীটাই দখল করে ভরাট করে নেওয়া হয়েছে। তারা (দখলদাররা) দাবি করছেন, এই জমির মালিক তারা। কিন্তু নদীর জমি কীভাবে ব্যক্তিমালিকানা হয় তা আমাদের বুঝে আসে না।’
ভাতুড়িয়া পূর্বপাড়ার বাসিন্দা বৃদ্ধ কাশেম মোড়ল জাগো নিউজকে জানান, আগে বর্ষার সময় উজানের পানি, যশোর শহরের পানি মুক্তেশ্বরী দিয়ে বিল হরিণায় এসে পড়তো। জিয়ার খাল কাটার পর সেই পানি দুই ভাগ হয়ে নদী ও খাল দিয়ে নিষ্কাশিত হতো। ওপরের পানির চাপ কমে গেলে বিলের পানি মুক্তেশ্বরী দিয়ে উঠে এসে জিয়ার খাল দিয়ে নেমে যেতো। এখন মুক্তেশ্বরী মাঝ বরাবর দখল হয়ে যাওয়া ওপরের পানি শুধু জিয়ার খাল দিয়েই নেমে যাচ্ছে, বিলের পানি আর ওই খালে যেতে পারছে না। ফলে বিলের পানি এবং মণিরামপুরের উত্তরাংশের পানিতে হরিণার বিল এখন টইটম্বুর। এই জলাবদ্ধতায় হাজার হাজার বিঘা জমিতে এবার আর আমন ধান চাষ সম্ভব হবে না।
স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন নদীর এই অংশ ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করা চক্রটি গোপনে গোপনে অবৈধভাবে জমির শ্রেণি পরিবর্তন করেছে। এরপর জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে তা নিজেদের নামে করে নিয়েছেন। এখন সেই জমি বিক্রির চেষ্টা চলছে।
ভাতুড়িয়া এলাকার বাসিন্দা মাসুদ রানা জাগো নিউজকে বলেন, ‘ম্যাপের এই অংশেও মুক্তেশ্বরী নদী বিদ্যমান রয়েছে। অথচ তা ভরাট করে বিক্রির চেষ্টা চলছে। নদী ভরাটের খেসারত দিতে হচ্ছে আমাদের। বিলের হাজার হাজার একর জমি জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। বিল ছাপিয়ে পানি বাড়িঘরে প্রবেশ করছে। আমরা অবিলম্বে এই অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে নদীর জায়গা নদীকে ফেরত দেওয়ার দাবি জানাই।’
বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) যশোর জেলা শাখার আহ্বায়ক খন্দকার আজিজুল হক মনি বলেন, ‘চাঁচড়ায় মুক্তেশ্বরী নদীর একটি অংশ পুরোটাই ভরাট করে প্লট বিক্রি চলছে। অবিলম্বে এই দখল উচ্ছেদ এবং নদীর জমি জাল-জালিয়াতি করে দখলের পেছনে যারা জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।’
এদিকে, জমি বিক্রির সাইনবোর্ডে যে ফোন নম্বর দেওয়া রয়েছে, সেটি যশোর রেজিস্ট্রি অফিসের এক সময়ের পিয়ন নূর ইসলাম নুরুর। ওই ফোন নম্বরে যোগাযোগ করা হলে নূর ইসলাম নুরু দাবি করেন, ‘ওই জমি ব্যক্তিমালিকানার। জমির মালিক ওই এলাকার জামাল, কামাল ও মুন্না। তাদের নামে দলিল আছে, নামপত্তন আছে। তাই তাদের পক্ষে তিনি জমি বিক্রি করছেন।’
জমির মালিক হিসেবে কিছু ব্যক্তির নাম উল্লেখ করেন নুরু। তবে তাদের ফোন নম্বর দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি বলেন, ‘ওই জমির সব কাগজপত্র আমাদের রয়েছে। ক্রেতাদের বৈধভাবে জমি রেজিস্ট্রি করে দেওয়া হবে।’
এ বিষয়ে যশোর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী পলাশ কুমার ব্যানার্জী বলেন, নদীর জমি কোনোভাবেই ব্যক্তি মালিকানায় যাওয়ার সুযোগ নেই। নদী ভরাট ও দখলের বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
