নিজামীর ছেলে
আল্লামা সাঈদী জীবন ও কর্ম দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখে গেছেন
জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমির মতিউর রহমান নিজামীর ছেলে ড. ব্যারিস্টার নাজিব মোমেন বলেছেন, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর স্বপ্ন ছিল একটি মডেল ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। আল্লামা সাঈদী এখন আমাদের মাঝে নেই। তিনি তার জীবন ও কর্ম আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে রেখে গেছেন।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) বিকেলে জামায়াতে ইসলামী পিরোজপুর জেলা শাখার আয়োজনে আল্লামা সাঈদী ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে শহীদ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে স্থানীয় দায়িত্বশীলদের মতবিনিময় সভা ও সাঈদীর রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া অনুষ্ঠানে বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আরও পড়ুন:
অনুষ্ঠানে পিরোজপুর-১ আসনে জামায়াত মনোনীত এমপি প্রার্থী ও সাবেক জিয়ানগর উপজেলা চেয়ারম্যান মাসুদ সাঈদীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পিরোজপুর জেলা জামায়াতের আমির বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসাইন ফরিদ।
এসময় আরও বক্তব্য রাখেন জামায়াতের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ছেলে আলী আহমেদ তাহকীক, সাবেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল কাদের মোল্লার ছেলে হাসান জামিল, সাবেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল কামরুজ্জামানের ছেলে হাসান ইমাম ওয়াফি, লক্ষ্মীপুর জেলার সাবেক নায়েবে আমির ডা. ফয়েজ আহমেদের ছেলে বেলাল আহমেদ, পিরোজপুর জেলা সেক্রেটারি জহিরুল হক, ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি ইমরান খান প্রমুখ।
মো. তরিকুল ইসলাম/এসআর/এমএস