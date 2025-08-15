  2. দেশজুড়ে

রাজশাহীতে একই পরিবারের ৪ জনের মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ১০:২৪ এএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
রাজশাহীতে একই পরিবারের চারজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) নগরী উপকণ্ঠে খড়খড়ি বামন শেখর এলাকার একটি বাসা থেকে মরদেহগুলো উদ্ধার করা হয়।

নিহতরা হলেন- মো. মিনারুল, তার স্ত্রী মোসা. মনিরা খাতুন, দেড় বছর বয়সী মিথিলা খাতুন ও মো. মাহিম (১১)।

পুলিশ বলছে, ঋণের বোঝার চাপ সইতে না পেরে স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হত্যার পর আত্মহত্যা করেছেন মো. মিনারুল।

রাজশাহী মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার গাজিউর রহমান বলেন, আমরা জানতে পেরেছি মিনারুল তার স্ত্রী ও দুই সন্তানকে গামছা দিয়ে বেঁধে শ্বাসরোধে হত্যা করেন। এরপর তিনি নিজেই গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। ঘটনার পর পুলিশ সেখানে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান।

