নিরাপত্তাকর্মীকে বেঁধে রেখে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের এটিএম বুথে ডাকাতি
পটুয়াখালী শহরের সদর রোডে এক রাতে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের ফাস্টট্র্যাক এটিএম বুথসহ আরও দুটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) ভোরে এ ঘটনা ঘটে। এসময় এটিএম বুথের নিরাপত্তাকর্মীকে মারধর করে বেঁধে রাখা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রাত প্রায় সাড়ে ৩টার দিকে আদালতপাড়া সংলগ্ন ডাচ-বাংলা ব্যাংকের ফাস্টট্র্যাক এটিএম বুথে ঢুকে চোরচক্র নিরাপত্তাকর্মীকে বেধড়ক মারধর করে কম্বল দিয়ে বেঁধে একটি অন্ধকার কক্ষে ফেলে রাখে। এরপর বুথের টাকার মেশিন ভাঙচুর ও অফিসের ল্যাপটপ চুরি করে নিয়ে যায়। রাত ৩টা ৫০ মিনিটের দিকে সদর রোডের ফ্যাশন অপটিক্যাল দোকানের তালা ভেঙে চোরেরা ভেতরে প্রবেশ করে। এসময় তারা দোকানের মালামাল, মনিটর ও নগদ প্রায় ২ লাখ টাকা নিয়ে যায়। পরে ভোর ৪টা ৩০ মিনিটের দিকে শিকদার স্টোরের তালা ভেঙে চোরচক্র ভেতরে প্রবেশ করে। সেখানে সিসি ক্যামেরার মনিটর, ক্যাশ কাউন্টারের টাকা, রিচার্জ কার্ডসহ বিভিন্ন পণ্য চুরি করে নিয়ে যায়।
আরও পড়ুন-
- যানজটে আটকা ফায়ার সার্ভিস, আগুনে পুড়ে ছাই ২৫ দোকান
- বগুড়ায় অজ্ঞাত স্থানে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের শোক মিছিল
ফাস্টট্র্যাক বুথের চ্যানেল অফিসার রিংকু বলেন, আমার অফিসের মুজিবুর নামে এক নিরাপত্তাকর্মীকে বেঁধে মাথায় আঘাত করে গুরুতর আহত করা হয়েছে। তিনি এখন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। এছাড়া বুথের টাকার মেশিন ভাঙচুর ও ল্যাপটপ নিয়ে গেছে।
পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, চুরির ঘটনাস্থল আমি পরিদর্শন করেছি। এটিএম বুথের নিরাপত্তাকর্মীকে বেঁধে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। আমরা চুরির ভিডিও ফুটেজ হাতে পেয়েছি। তদন্ত চলছে, খুব শিগগিরই জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।
মাহমুদ হাসান রায়হান/এফএ/এমএস