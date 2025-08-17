হাতিয়ায় ধরা পড়লো ২৮ কেজির কোরাল, সাড়ে ৪১ হাজারে বিক্রি

হাতিয়ায় ধরা পড়লো ২৮ কেজির কোরাল, সাড়ে ৪১ হাজারে বিক্রি
নোয়াখালীর দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ায় নদীতে জেলের জালে ধরা পড়া ২৮ কেজি ওজনের একটি কোরাল মাছ সাড়ে ৪১ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে নিঝুমদ্বীপের মেঘনা নদী থেকে স্থানীয় জেলে মো. রাশেদ মাঝি মাছটি ধরেন। পরে এটি দেখতে স্থানীয় নামার বাজারে উৎসুক জনতার ভিড় লেগে যায়।
জেলে মো. রাশেদ মাঝি জাগো নিউজকে বলেন, আমি পেশাদার জেলে। কিন্তু আমার জীবনে কখনো এত বড় কোরাল মাছ পাইনি। আজ আল্লাহ সহায় হয়েছেন, তাই মাছটি পেয়েছি। এটি বিক্রি করে ভালো দামও পেয়েছি। আমি খুব খুশি।
নামার বাজারের ইব্রাহিম মৎস্য আড়তের মালিক মো. ইব্রাহিম জাগো নিউজকে বলেন, ২৭ কেজি ৭০০ গ্রাম ওজনের (প্রায় ২৮ কেজি) মাছটি এক হাজার ৫০০ টাকা কেজি দরে মোট ৪১ হাজার ৫৫০ টাকায় কিনেছি। এ ধরনের মাছ শৌখিন ক্রেতারা খুব পছন্দ করেন। আর এত বড় নদীর মাছ এখন সচরাচর পাওয়া যায় না।
বাজারের ব্যবসায়ী মো. আবদুর রহিম বলেন, আগের তুলনায় নদীতে এখন মাছ কম পাওয়া যায়। তার ওপর আজ ২৮ কেজি ওজনের বিশালাকৃতির কোরাল মাছ ধরার খবরে বাজারে আড়তের সামনে জনগণের ভিড় লেগে যায়। পরে সবার সামনে ওজন করে আড়তে মাছটি বিক্রি করেন রাশেদ মাঝি।
ইকবাল হোসেন মজনু/এফএ/জেআইএম