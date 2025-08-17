গাজীপুরে ৪ ঝুটের গুদাম পুড়ে ছাই

গাজীপুরে ৪ ঝুটের গুদাম পুড়ে ছাই
গাজীপুর মহানগরীর হায়দারাবাদ এলাকায় আগুনে চারটি ঝুটের গুদাম পুড়ে গেছে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) দিনগত রাত পৌনে ১২টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিটের সাড়ে তিন ঘণ্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, ব্যবসায়ী কাইয়ুমের গুদামে প্রথমে আগুনের সূত্রপাত। পরে আগুন পাশের মিজান ও আব্দুল আজিজের গুদামে ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়রা প্রথমে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালায়। পরে আগুন ছড়িয়ে পড়ায় ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। পরে টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ও জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটিসহ মোট পাঁচটি ইউনিট একযোগে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরে সাড়ে তিন ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুন বলেন, আগুন যেন পাশের বাসা-বাড়ি ও অন্যান্য গুদামে ছড়িয়ে না পড়ে সেটি অগ্রাধিকার দিয়ে অগ্নিনির্বাপণ কাজ করা হয়। তবে গুদামের ভেতর ফেব্রিক্সসহ দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে বেগ পেতে হয়।
তিনি আরও বলেন, ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট সাড়ে তিন ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তের পর জানা যাবে।
মো. আমিনুল ইসলাম/এমএন/জেআইএম