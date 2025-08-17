গাজীপুরে আবাসিক হোটেলে অভিযান, গ্রেফতার ১৩
গাজীপুরের এক আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগে ১০ তরুণীসহ মোট ১৩ জনকে গ্রেফতার করেছে বাসন থানা পুলিশ।
শনিবার (১৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় মহানগরীর বাসন থানাধীন চান্দনা চৌরাস্তা এলাকার দক্ষিণ বাংলা নামের আবাসিক হোটেল থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
- আরও পড়ুন-
কুমিল্লায় প্রাইভেটকারের চাপায় প্রাণ গেলো মা-মেয়ের
- রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ ঘণ্টা অনশন ১৫ শিক্ষার্থীর
- রোগী দেখতে যাওয়ার পথে সড়ক দুর্ঘটনা, দাদি-নাতনি নিহত
জিএমপির বাসন থানার ওসি মো. শাহীন খান জানান, গাজীপুর মহানগরীর চান্দনা চৌরাস্তা এলাকার দক্ষিণ বাংলা আবাসিক হোটেলে অসামাজিক কার্যকলাপ হচ্ছে। এমন গোপন খবর পেয়ে পুলিশ শনিবার সন্ধ্যায় ওই আবাসিক হোটেলে অভিযান চালিয়ে ১০ তরুণী ও যৌনকর্মী এবং পুরুষসহ মোট ১৩ জনকে আটক করে। পুলিশের অভিযানের খবর পেয়ে হোটেল কর্মচারীরা পালিয়ে যান।
আটকদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হয়েছে। তাদেরকে রোববার আদালতে পাঠানো হবে। হোটেলটিতে দীর্ঘদিন ধরে অসামাজিক কার্যকলাপ চলে আসছিল বলে পুলিশের কাছে তথ্য ছিল বলেও জানান ওসি।
আমিনুল ইসলাম/এফএ/জেআইএম