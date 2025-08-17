  2. দেশজুড়ে

হিলি বন্দর দিয়ে ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি হিলি (দিনাজপুর)
প্রকাশিত: ০৩:০২ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ৫টি আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে ১৫০ টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিয়েছে সরকার। প্রতিষ্ঠান গুলো ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি করতে পারবে।

এদিকে পেঁয়াজ আমদানির খবরে দুইদিনের ব্যবধানে কেজিতে ১০ টাকা কমেছে দেশীয় পেঁয়াজের দাম। ৭৫ টাকা কেজির পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৬৫ টাকায়।

রোববার (১৮ আগস্ট) দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন হিলি স্থলবন্দরের উদ্ভিদ সংগনিরোধের উপ-সহকারী কর্মকর্তা ইউসুফ আলী।

তিনি বলেন,হিলি স্থলবন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানির জন্য ৫টি প্রতিষ্ঠান ৩০ টন করে মোট ১৫০ টনের অনুমতি পেয়েছে। তারা পেঁয়াজ আমদানি করতে পারবেন যেকোনো সময় এবং তাদের সবধরনের সহযোগিতা করা হবে।

অনুমতি পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো হলো, সততা বাণিজ্যালয়, নাশাত ট্রেডার্স, আল মক্কা ইমপ্রেস, সুরাইয়া ট্রেডার্স ও জগদীশ চন্দ্র রায় নামের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক আমদানিকারক ৩০ টন করে আমদানির অনুমতি পেয়েছে।

আমদানিকারক নুর ইসলাম বলেন, সরকার পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিয়েছে তবে সেটা খুবই কম। এভাবে আইপি দিলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব। মাত্র ৩০ টন পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দিচ্ছে, যা একটি ভারতীয় ট্রাকে আসবে। আগের সময়গুলোতে ২ হাজার, ৫ হাজার টন পর্যন্ত আইপি দিতো, কিন্তু সেটা এবার সরকার করছে না। এতে আমরা বিপাকে পড়েছি।

তিনি আরও বলেন, এলসি করছি, যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে রোববার বিকেল থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হবে।

হিলি কাস্টমসের তথ্যমতে, সবশেষ চলতি বছরের ৩ই মার্চ পেঁয়াজ আমদানি হয়েছিল এই বন্দর দিয়ে।

মো. মাহাবুর রহমান/এমএন/এমএস

