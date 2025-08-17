  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে অনুমোদনবিহীন হাউজিং কোম্পানির অফিস উচ্ছেদ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৭:০৩ পিএম, ১৭ আগস্ট ২০২৫
নারায়ণগঞ্জে অনুমোদনবিহীন হাউজিং কোম্পানির অফিস উচ্ছেদ

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে পূর্বাচল উদ্যোগ সিটি নামে একটি হাউজিং কোম্পানির অফিস উচ্ছেদ করা হয়েছে।

রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুরে সহকারী কমিশনার (ভূমি) নঈম উদ্দিনের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় কোম্পানির অফিস উচ্ছেদের পাশাপাশি কয়েকটি সাইনবোর্ডও অপসারণ করা হয়।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) নঈম উদ্দিন জানান, জেলা প্রশাসকের অনুমোদন ছাড়া কোনো হাউজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এজন্যে অপসারণ করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ আমাদের ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।