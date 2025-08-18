প্রায় ৫ মাস পর ভোমরা বন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি শুরু

প্রায় ৫ মাস পর ভোমরা বন্দর দিয়ে পেঁয়াজ আমদানি শুরু
প্রায় পাঁচ মাস (চার মাস ২০ দিন) বন্ধ থাকার পর সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দর দিয়ে ভারতীয় পেঁয়াজ আমদাানি শুরু হয়েছে। যে কোনো সময় এ বন্দর দিয়ে চাল আমদানি শুরু হবে বলেও জানা গেছে।
রোববার (১৭ আগস্ট) বিকেলে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান রেবতী কুমার বিশ্বাসের অয়ন ট্রেডার্স দুই ট্রাকে ৫০ টন পেঁয়াজ আমদানি করে।
চলতি বছরের ২৭ মার্চ এ বন্দর দিয়ে সর্বশেষ পেঁয়াজ আমদানি হয়। রোববার সন্ধ্যায় আরও পাঁচ ট্রাক পেঁয়াজ ভোমরা বন্দরে ঢোকে। এখনো নয় ট্রাক পেঁয়াজ আমদানির অপেক্ষায় ভারতের ঘোজাডাঙা বন্দরে অপেক্ষা করছে। সবমিলিয়ে এ বন্দর দিয়ে এদিন আমদানি করা পেঁয়াজের পরিমাণ প্রায় ১৮৫ টন।
চাল আমদানির বিষয়ে আমদানিকারক ও ভোমরা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইসরাইল গাজী জাগো নিউজকে জানান, ২০০ টন চাল ভোমরা বন্দর দিয়ে আমদানির জন্য গত বুধবার থেকে ভারতের ঘোজাডাঙা বন্দরে অপেক্ষায় রয়েছে।
ভোমরা স্থলবন্দরের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা মো. শওকত হোসেন জাগো নিউজকে বলেন, চলতি বছরের ২৭ মার্চ এ বন্দর দিয়ে সর্বশেষ পেঁয়াজ আমদানি হয়। আজ রোববার আবারও পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়েছে।
আহসানুর রহমান রাজীব/কেএসআর