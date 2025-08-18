১৩ ঘণ্টা পর রাজশাহী-রহনপুর রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক
১৩ ঘণ্টা পর রাজশাহী-রহনপুর রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল ৭টা থেকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
এর আগে চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমনুরা স্টেশন এলাকায় তেলবাহী ট্রেনের পাঁচটি ওয়াগেন (বগি) লাইনচ্যুত হয়ে রাজশাহীর সঙ্গে রহপুর স্টেশনের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা। পথেই আটকে যায় দুইটি ট্রেন। তবে প্রাথমিকভাবে লাইনচ্যুত হওয়ার কারণ জানা যায়নি।
রেলওয়ে সূত্রে জানা গেছে, ট্রেনটি খুলনা থেকে আমনুরা বিদ্যুৎ পাওয়ার প্লান্টে আসছিল। ওই ট্রেনে মোট ৩০টা তেলবাহী ওয়াগেন ছিল। লোকোসহ (ইঞ্জিন) সাতটা ওয়াগেন পড়ে পাঁচটি লাইনচ্যুত হয়। এর ফলে রাজশাহীর সঙ্গে গোমস্তাপুর উপজেলার রহনপুর স্টেশনের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।
আমনুরা স্টেশন মাস্টার হাসিবুল হাসান বলেন, লাইনচ্যুত হওয়ার ১৩ ঘণ্টা পর রহনপুর-রাজশাহী রুটে রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। ঈশ্বরদী থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন এসে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা চেষ্টার পর সকাল ৭টা থেকে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করে।
