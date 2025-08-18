বগুড়া
অবৈধভাবে মজুদ ৬ হাজার কেজি পলিথিন জব্দ, গোডাউন ম্যানেজার আটক
অবৈধ পলিথিন মজুদের বিরুদ্ধে বগুড়ায় অভিযান চালিয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। রোববার (১৭ আগস্ট) রাতে শহরের কালিতলা এলাকায় ঝর্ণা হোমিও হলের পূর্ব পাশে একটি গোডাউন থেকে ৬ হাজার কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন উদ্ধার করা হয়। এসময় গোডাউনের ম্যানেজারকে আটক করা হয়েছে।
আটক রফিকুল ইসলাম (৩৯) বগুড়া সদর উপজেলার নাটাইপাড়া এলাকার মৃত জাবেদ আলীর ছেলে।
জেলা ডিবি সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের একটি দল ভান্ডারী পাইপ ফ্যাক্টরি সংলগ্ন ওই গোডাউনে অভিযান চালায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে সংশ্লিষ্টরা পালিয়ে যায়। তবে গোডাউনের বিপুল পরিমাণ অবৈধ পলিথিন জব্দ করা হয়।
সোমবার (১৮ আগস্ট) জেলা গোয়েন্দা শাখার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ইকবাল বাহার জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানকালে গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ পলিথিন জব্দ করা হয়েছে ও ম্যানেজারকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
তিনি আরও বলেন, অবৈধ পলিথিন ব্যবসার বিরুদ্ধে ডিবির অভিযান চলমান থাকবে।
