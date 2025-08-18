  2. দেশজুড়ে

কক্সবাজার-টেকনাফ সড়ক অবরোধ শিক্ষকদের, আটকা পড়েছে শতশত যান

প্রকাশিত: ০৪:১৮ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
কক্সবাজার-টেকনাফ হাইওয়ে সড়কে অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। এতে করে ৯ ঘণ্টা ধরে শতশত গাড়ি আটকা পড়ছে এই সড়কে। দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা।

সোমবার (১৮ আগস্ট) সকাল থেকে হাইওয়ে সড়কের কোটবাজার এলাকায় এ কর্মসূচি শুরু করেন তারা।

এর আগে উখিয়া ও টেকনাফের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এনজিও পরিচালিত শিক্ষা প্রকল্প থেকে ১ হাজার ২৫০ শিক্ষককে ছাঁটাই করা হয়। এরপর ১ জুন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ করেন। সে সময় চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাসে অবরোধ প্রত্যাহার করেন তারা। আড়াই মাস পার হলেও চাকরি ফিরে না পাওয়ায় আবারো সড়ক অবরোধ করেন শিক্ষকরা।

অবরোধে আটকেপড়া যাত্রী আলী হোসেন বলেন, সকাল থেকে এ পর্যন্ত কোট বাজারে ৯ ঘণ্টা ধরে আটক পড়ে আছি। শতশত গাড়ি সড়কের দুই পাশে আটকে পড়ছে। অনেকেই জরুরি কাজে যেতে পারছেন না। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বসে আছি। এখানে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে।

কক্সবাজার জেলা সমন্বয়ক জিনিয়া শারমিন বলেন, চলমান আন্দোলনে সংশ্লিষ্টদের রাজপথে এসে ঘোষণা দিয়ে স্থানীয় শিক্ষকদের চাকরি নিশ্চিত করতে হবে। সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সব ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রাখতে হবে।

উখিয়ার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ কামরুল হাসান চৌধুরী বলেন, চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের আন্দোলনের বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে।

