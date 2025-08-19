হাসপাতালে রাতের খাবার পায় না রোগীরা, প্রমাণ পেলো দুদক

হাসপাতালে রাতের খাবার পায় না রোগীরা, প্রমাণ পেলো দুদক
শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। অভিযানে চলাকালে রোগীদের রাতের খাবার না দেওয়াসহ হাসপাতালের উন্নয়নমূলক কাজের বরাদ্দ অনুযায়ী কাজ না হওয়ার প্রমাণ পেয়েছে সংস্থাটি।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দুদকের মাদারীপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আখতারুজ্জামান বুলবুলের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান শেষে দুদক কর্মকর্তা জানান, জাজিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১০১ কোটি ৩৭ লাখ টাকা ব্যয় ধরে উন্নয়নমূলক কাজের বরাদ্দ দেয় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। সম্প্রতি সেই কাজে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। পাশাপাশি রোগীদের অভিযোগ ছিল, বরাদ্দের রাতের খাবার তাদের দেওয়া হচ্ছিল না। এসব অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযান চলাকালে বরাদ্দ হওয়া উন্নয়নমূলক কাজের সন্তোষজনক কাজ হয়নি বলে সত্যতা পায় দুদক। এছাড়া রোগীরা রাতের খাবার না পাওয়ার বিষয়টির সত্যতা মেলে। বাথরুমসহ বিভিন্ন ফ্লোর অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন থাকায় এ বিষয়ে দুদকের পক্ষ থেকে দায়িত্বরত আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তাকে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়। পরে বিভিন্ন অনিয়মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে দুদকের আভিযানিক দল। এ ঘটনায় দুদকের পক্ষ থেকে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়ার কথা জানানো হয়।
এ বিষয়ে দুদকের মাদারীপুর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আখতারুজ্জামান বুলবুল বলেন, অভিযানের সময় বরাদ্দ হওয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সন্তোষজনক হয়নি বলে প্রমাণ মিলেছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান রাতের খাবার দিচ্ছে না অভিযোগেরও সত্যতা পাওয়া গেছে। আমরা বিষয়গুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করবো।
