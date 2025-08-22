  2. দেশজুড়ে

সাদা পাথর হরিলুটে জড়িদের কোনো ছাড় নয়: জনপ্রশাসন সচিব

প্রকাশিত: ০৫:১০ পিএম, ২২ আগস্ট ২০২৫
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমান বলেছেন, ‘সিলেটের ভোলাগঞ্জ সাদাপাথরে শুধু লুটপাটই নয়, ঘটেছে হরিলুট। এ ঘটনায় জড়িতরা যত বড় দল বা প্রশাসনেরই হোক না কেন কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।’

শুক্রবার (২২ আগস্ট) সকালে সাদাপাথর এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন।

ড. মো. মোখলেস উর রহমান বলেন, ‘সাদাপাথরসহ দেশের অন্যান্য পর্যটনকেন্দ্রকে ঘিরে বিশেষ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে। পাশাপাশি এখানে সার্বক্ষণিক নজরদারির জন্য সিসি ক্যামেরা বসানো হবে।’

এর আগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গঠিত উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি সাদাপাথর এলাকা ঘুরে দেখে। জনপ্রশাসন সচিবের নেতৃত্বে থাকা কমিটিতে ছিলেন খনিজসম্পদ বিভাগের সচিব সাইফুল ইসলাম। পরেনতারা স্থানীয় প্রশাসন ও জনসাধারণের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

এসময় সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার খান মো. রেজা-উন-নবী, জেলা প্রশাসক মো. সারওয়ার আলমসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গত ২০ আগস্ট সাদাপাথর থেকে শত কোটি টাকার পাথর লুটের ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটিকে ১০ দিনের মধ্যে দায়ীদের চিহ্নিত করে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে তারা মাঠ পর্যায়ে তদন্ত শুরু করেছে।

অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়-ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর পর্যটন এলাকা ও রেলওয়ে বাংকার অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে পাথর উত্তোলনের কারণে পরিবেশ ও পর্যটনের সৌন্দর্য ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গণমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশিত হওয়ার পর সরকার তদন্তে নামতে বাধ্য হয়।

