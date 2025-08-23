নারায়ণগঞ্জে ফ্রিজে শর্টসার্কিট থেকে আগুন, দগ্ধ ৯

নারায়ণগঞ্জে ফ্রিজে শর্টসার্কিট থেকে আগুন, দগ্ধ ৯
নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটে ৯ জন দগ্ধ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাত সাড়ে ৩টার দিকে নাসিক এক নম্বর ওয়ার্ডের রনি সিটি আবাসিক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. মিরণ মিয়া।
দগ্ধরা হলেন- হাসান (৩৭), সালমা (৩০), মুনতাহা (১১), জান্নাত (৪), রাইয়ান (৪ মাস), আসমা (৩৫), তিসা (১৬), আরাফাত (১৩) ও তানজিল ইসলাম (৪০)।
আরও পড়ুন-
- সময় টিভির রিপোর্টার-ক্যামেরাম্যানের ওপর বিএনপি নেতার হামলা
- চোখের জলে ৫৪ বছরের শিক্ষকতার অবসান
- চুয়াডাঙ্গার আন্দুলবাড়ীয়ার ইউপি চেয়ারম্যান মোক্তার গ্রেফতার
জানা গেছে, রনি সিটি আবাসিক এলাকার জাকির খন্দকার নামের এক বাড়ি মালিকের টিনশেড ভাড়া বাড়িতে একটি বাসার ফ্রিজে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের হয়। পরে সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে আরও একটি বাসায় ধরে যায়। এতে মুহূর্তেই ৮ জন দগ্ধ হন।
আদমজী ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. মিরণ মিয়া বলেন, আমরা খবর শুনেই ছুটি গিয়েছিলাম। তবে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখতে পেয়েছি যারা দগ্ধ হয়েছেন তাদের বিভিন্ন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে আমরা আগুন নিভিয়ে আসি।
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শাহিনূর আলম বলেন, আমাদের টিম ঘটনাস্থলে গিয়ে দগ্ধদের পায়নি। ফ্রিজের শর্টসার্কিট থেকে আগুন ধরেছে।
মো. আকাশ/এফএ/এমএস