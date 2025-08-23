কালিগঙ্গায় নৌকাবাইচ দেখতে মানুষের ভিড়
মানিকগঞ্জের কালিগঙ্গা নদীতে ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (২৩ আগস্ট) বিকেলে প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মানোয়ার হোসেন মোল্লা।
জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, কালিগঙ্গা নদীতে এ নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার ইতিহাস প্রায় দুই শত বছরের। তবে গত ১৩ বছর ধরে এ নদীতে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়নি। এ বছর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আবারও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
প্রতিযোগিতা উপভোগ করতে মানিকগঞ্জসহ আশপাশের ছয় জেলা থেকে নৌপথে শত শত ট্রলার, লঞ্চ এবং সড়কপথে প্রায় দুই লাখ দর্শনার্থী ভিড় জমায়। দর্শনার্থীর পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে কালিগঙ্গা নদীর দুই তীর।
বাইচে ছোট-বড় মিলিয়ে ২৯টি নৌকা অংশ নেয়। চার রাউন্ড প্রতিযোগিতার ফাইনাল পর্বে চ্যাম্পিয়ন হয় পাবনা জেলার সাথিয়া এলাকার শেরে বাংলা দল।
এসময় পুলিশ সুপার মোছা. ইয়াসমিন খাতুন, জেলা বিএনপির সভাপতি আফরোজা খানম রিতা, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এ এফ এম নুরতাজ আলম বাহার, গোলাম কিবরিয়া সাঈদ, এ এস এম ইকবাল হোসেন, গোলাম আবেদীন কায়সার, শামীম আল মামুন, আব্দুস সালাম বাদল ও জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ মাসুদ পারভেজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
মো. সজল আলী/আরএইচ/জিকেএস