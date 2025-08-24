  2. দেশজুড়ে

বরগুনায় তিনটি সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে মানববন্ধন

প্রকাশিত: ০২:৫২ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
বরগুনা জেলায় তিনটি সংসদীয় আসন পুনর্বহালের দাবিতে মানববন্ধন করেছে জেলার সর্বস্তরের মানুষ।

রোববার (২৪ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে বরগুনা প্রেসক্লাব সংলগ্ন সদর রোডে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে বরগুনায় তিনটি আসন থাকলেও পরবর্তীতে তা কমিয়ে দুটি করা হয়। এতে ভৌগোলিকভাবে পিছিয়ে থাকা উপকূলীয় এ জেলা উন্নয়ন বঞ্চিত হয়েছে। এ কারণেই বরগুনার সার্বিক ও মানুষের জীবন মান উন্নয়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বরগুনার তিনটি সংসদীয় আসন পুনর্বহলের দাবি জানান তারা।

কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট মুরাদ খান। এতে আরও বক্তব্য দেন বরগুনা প্রেসক্লাবের সভাপতি অ্যাডভোকেট সোহেল হাফিজ, সাবেক সভাপতি জাকির হোসেন মিরাজ, সিনিয়র সহ-সভাপতি জাফর হোসেন হাওলাদার, প্রিন্ট মিডিয়া সাংবাদিক ফোরামের সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম টিটু, সাংবাদিক মোশাররফ হোসেন, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আবু হেনা মোস্তফা কামাল টিটু, জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শারমিন সুলতানা আসমা, জাতীয়তাবাদী তাঁতি দলের সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলামসহ অনেকে।

