খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিলো প্রাণ-আরএফএল

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিলো প্রাণ-আরএফএল
দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগ্রুপ প্রাণ-আরএফএলের সৌজন্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (খুবি) ১০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে।
রোববার (২৪ আগস্ট) দুপুর দেড়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক লিয়াকত আলী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে তাদের বৃত্তি দেওয়া হয়।
এসময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম।
বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের নাদিয়া আক্তার, নুসরাত জাহান বারশা, ইসরাত জাহান আখি, মুবিন শেখ, তাসিবুর রহমান, ঋতুপর্ণা সাহা, মরিয়ম খাতুন, চাওন কুমার, মিতা খাতুন ও আয়েশা সিদ্দিকা সাদিয়া।
এসময় প্রাণ-আরএফএলকে ধন্যবাদ জানিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক রেজাউল করিম বলেন, ‘প্রাণ-আরএফএল শুধু দেশেই না, অন্যান্য দেশের বাজারও নিজেদের যোগ্যতায় দখল করেছে। পরিশ্রম করলে সফলতা আসবেই। বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য শুভ কামনা রইলো।’
অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য ড. মো. হারুনুর রশীদ খান, কোষাধ্যক্ষ অধ্রাপক ড. মো. নূর উন নবী এবং প্রাণ-আরএফএলের করপোরেট ব্র্যান্ড ম্যানেজার শেখ হামিম আলী।
আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মো. নূর আলম ও ব্যবসা প্রশাসন বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক শেখ মাহমুদুল হাসানসহ অন্যান্য শিক্ষার্থীরা।
