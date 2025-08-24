ঝালকাঠিতে নৌকাবাইচ দেখতে মানুষের ভিড়

ঝালকাঠিতে নৌকাবাইচ দেখতে মানুষের ভিড়
ঝালকাঠিতে ঐতিহ্যের নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (২৪ আগস্ট) বিকেলে সুগন্ধা নদীর কিস্তাকাঠি খেয়াঘাট থেকে নৌকাবাইচ শুরু হয়ে পৌর মিনি পার্কে গিয়ে শেষ হয়। প্রতিযোগিতা দেখতে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে।
প্রতিযোগিতায় জেলেদের ১১টি নৌকা অংশ নেয়। প্রতিটি নৌকায় ছিলেন পাঁচজন করে জেলে। প্রতিযোগিতায় শহরের কলাবাগান এলাকার সোবহান হাওলাদারের দল প্রথম স্থান অর্জন করে। একই এলাকার মাহাবুব সিকদারের দল দ্বিতীয় স্থান ও দেউড়ি এলাকার হাফিজুল ইসলামের দল তৃতীয় স্থান অধিকার করে।
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. রবিউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক আশরাফুর রহমান. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. কাওসার হোসেন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারহানা ইয়াসমিন ও কাঠালিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও রাজাপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জহিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।
মো. আতিকুর রহমান/আরএইচ/জিকেএস