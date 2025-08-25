মেহেরপুরে হারিয়ে ফেলা ১২২ মোবাইল ফেরত পেলেন মালিকরা

মেহেরপুরে হারিয়ে ফেলা ১২২ মোবাইল ফেরত পেলেন মালিকরা
মেহেরপুরের তিন উপজেলা থেকে ১২২টি হারানো মুঠোফোন ও ভুলক্রমে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে চলে যাওয়া ১০ লাখ ১৮ হাজার ৩০০ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।
সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে জেলার পুলিশ সুপার সাকসুদা আক্তার খানম তার কার্যালয়ে ভুক্তভোগীদের হাতে এসব মুঠোফোন ও টাকা হস্তান্তর করেন।
এসময় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম, ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোপাল কুমারসহ সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম জানান, জুন ও জুলাই মাসের সাইবার স্পেসে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত ৯ লাখ ১৭ হাজার ও বিকাশে ভুলক্রমে চলে যাওয়া এক লাখ এক হাজার ৩০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে মুঠোফোনও। এজন্য কারো মুঠোফোন খোয়া গেলে বা ভুলক্রমে মোবাইল ব্যাংকিংয়ে টাকা চলে গেলে অথবা প্রতারণার স্বীকার হলে নিকটস্থ থানায় জিডি করার আহ্বান জানান তিনি।
তিনি আরও বলেন, তরুণ প্রজন্ম আজ হতাশাগ্রস্ত। অনেকেই অনলাইন জুয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ছে। খেলাধুলা বা সাংস্কৃতিক অঙ্গনে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আত্মহত্যার মতো পথ বেছে নিচ্ছে কেউ কেউ। তাই মায়েদের তাদের সন্তানদের প্রতি খেয়াল রাখার আহ্বান জানান তিনি। আর যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে পুলিশ সুপারকে সরাসরি ফোন দেওয়ার পরামর্ম দেন তিনি।
