সিলেটে হাসপাতালের বহুতল ভবন থেকে লাফ দিয়ে রোগীর মৃত্যু

সিলেটে হাসপাতালের বহুতল ভবন থেকে লাফ দিয়ে রোগীর মৃত্যু
সিলেটে হাসপাতালের একটি বহুতল ভবন থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ে ফয়েজ আহমদ (৩০) নামে এক রোগী মারা গেছেন। রোববার (২৪ আগস্ট) দিনগত রাত ৩টার দিকে সিলেট উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের একটি ভবনের ৯ তলা থেকে তিনি লাফ দেন।
ফয়েজ আহমদ সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার বাসিন্দা।
হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলছে, লাফ দিয়ে মারা যাওয়া রোগীর সোমবার অপারেশনের দিন নির্ধারণ করা ছিল। এরমধ্যে তিনি ইমার্জেন্সি এক্সিটের যে অংশে নিরাপত্তা বেষ্টনী নেই, সেখান থেকে লাফ দেন। তার কিছু সাইকোলজিক্যাল ইমব্যালেন্স ছিল।
জানা গেছে, মূত্রথলি ও মূত্রনালীর সমস্যা নিয়ে ফয়েজ আহমদ হাসপাতালটির ১০ তলার একটি কেবিনে ভর্তি ছিলেন। সোমবার (২৫ আগস্ট) তার অস্ত্রোপচারের সময় নির্ধারিত ছিল। রোববার রাত আনুমানিক দেড়টার দিকে ৯ম তলার সিঁড়ির পাশে স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এক পর্যায়ে জানালার ফাঁক দিয়ে লাফ দেন। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে আইসিউতে ভর্তি করা হয়। রাত আনুমানিক সাড়ে ৩টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. এ টি এম রাসেল মিশু বলেন, ‘রোগীর অপারেশনের সময় নির্ধারিত ছিল। সঙ্গে স্ত্রীও ছিলেন। এরমধ্যে তিনি ইমার্জেন্সি এক্সিটের অংশে যেখানে নিরাপত্তা বেষ্টনী নেই, সেখান থেকে লাফ দেন।’
এ বিষয়ে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ-কমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম জানান, ‘মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।’
