সুন্দরবনে অভিযান, আড়াই লাখ টাকার কাঁকড়া জব্দ
সুন্দরবনে অভিযান পরিচালনা করে ৮৫০ কেজি কাঁকড়া জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। সোমবার (২৫ আগস্ট) সুন্দরবনের কপোতাক্ষ নদীর ঘড়িলাল বাজার সংলগ্ন ঘাট এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।
কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোনের (মোংলা) মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মুনতাসির ইবনে মুহসীন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান চালানো হয়। এ সময় একটি ইঞ্জিনচালিত কাঠের বোটে তল্লাশি চালিয়ে ৮৫০ কেজি অবৈধ কাঁকড়া জব্দ করা হয়। কাঁকড়াগুলোর বাজার দর ৩ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা।
তিনি বলেন, কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে কাঁকড়া পাচারকারীরা বোট ফেলে পালিয়ে যাওয়ায় কেউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। এছাড়া জব্দ করা কাঁকড়া ও বোট বনবিভাগের কোবাদক ফরেস্ট অফিসে হস্তান্তর করা হয়েছে।
মুনতাসির ইবনে মুহসীন বলেন, দেশের বন ও সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।
আবু হোসাইন সুমন/এমআরএম