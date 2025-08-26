ভারতে আটক ৫ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর
সাতক্ষীরার সীমান্তে আটক পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) হস্তান্তর করেছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৪টায় সাতক্ষীরা সদর উপজেলার তলুইগাছা সীমান্তের জিরো পয়েন্টে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়।
সাতক্ষীরা থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) সুশান্ত কুমার ঘোষ জানান, নাম-ঠিকানা যাচাই শেষে রাত ৯টার দিকে পাঁচজনকে তাদের পরিবারের কাছে ফেরত দেওয়া হয়। তারা হলেন, মনিরা পারভীন (৪৭), রফিকুল ইসলাম (৪৮), শহিদ আলী (৫৭), রবিউল ইসলাম (৩৫) ও মাসুম বিল্লাহ (৩০)।
বিজিবি সূত্রে জানা যায়, ২৪ আগস্ট রাত ১১টার দিকে তারা হাকিমপুর চেকপোস্টে প্রবেশের সময় বিএসএফের কাছে আটক হন। পরে সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে বিএসএফ ও বিজিবি-৩৩ ব্যাটালিয়নের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে পাঁচজনকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। রাতে তাদের সাতক্ষীরা সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
আটক মাসুম বিল্লাহ জানান, কাজের সন্ধানে বিনা পাসপোর্টে ভারতে গিয়ে দীর্ঘদিন বসবাস করছিলেন। সম্প্রতি পরিস্থিতি খারাপ হওয়ায় দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন এবং স্বেচ্ছায় বিএসএফের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।
আহসানুর রহমান রাজীব/এমআরএম