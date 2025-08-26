মিরসরাইয়ে পরিবারের সদস্যদের হাত-পা বেঁধে প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি

মিরসরাইয়ে পরিবারের সদস্যদের হাত-পা বেঁধে প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতি
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে পরিবারের সদস্যদের জিম্মি করে বেঁধে এক প্রবাসীর বাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলার জোরারগঞ্জ থানার হিঙ্গুলী ইউনিয়নের মধ্যম আজমনগর গ্রামের আব্দুল হাকিম মোল্লার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। এসময় ডাকাত দল প্রায় ৭ ভরি স্বর্ণের অলংকার ও ৩০ হাজার টাকাসহ মূল্যবান মালামাল নিয়ে গেছে বলে জানান পরিবারের সদস্যরা।
কুয়েত প্রাবাসী হেলাল উদ্দিনের ভাই আরমান হোসেন ফাহিম জানান, সোমবার রাত ৩টার দিকে ঘরের দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পরিবারের তিনজনকে ছুরি দেখিয়ে প্রথমে হাত-পা বেঁধে ফেলে ১০-১৫ জনের একটি সশস্ত্র ডাকত দল। তারা মুখে কালো মুখোশ ও হাফপ্যান্ট পরা ছিল। ডাকাতদের হাতে রিভলভার, চাপাতি ও বিভিন্ন দেশীয় অস্ত্র ছিল। তারা ঘরে থাকা পুরুষদের কাপড় ও দড়ি দিয়ে হাতমুখ বেঁধে ফেলে। পরে ঘরে থাকা আমার বোন ও ভাবির প্রায় ৭ ভরি স্বর্ণ ও নগদ টাকা নিয়ে যায়।
তিনি আরও জানান, ডাকাতরা চলে যাওয়ার পর ভোরে ঘরের বাসিন্দাদের চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা তাদের উদ্ধার করেন।
এ বিষয়ে জোরারগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুল হালিম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তদন্ত চলছে, অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এম মাঈন উদ্দিন/এমএন/জেআইএম