ভাঙা ঘরের দুঃখ ঘুচলো শাহীনুর বেগমের

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পিরোজপুর
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে পিরোজপুরের ইন্দুরকানীর এক দরিদ্র নারীকে নতুন ঘর উপহার দেওয়া হয়েছে। ‎শাহীনুর বেগম নামে ওই নারী উপজেলার বালিপাড়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে নতুন ঘরের উদ্বোধন ও চাবি হস্তান্তর করা হয়। এসময় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ঘরটি উদ্বোধন করেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের পরিচালক হাফিজ আল আসাদ সাঈদ খান এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেন।

‎নতুন ঘর পেয়ে শাহীনুর বেগম বলেন, ভাঙা ঘরে অসহায়ভাবে জীবন কাটিয়েছি বহু বছর। কখনও ভাবিনি আমারও একটি নিরাপদ ঘর হবে। যারা আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

‎এসময় জেলা যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক শেখ ফিরোজ, ইন্দুরকানী (জিয়ানগর) উপজেলা বিএনপি সভাপতি মো. ফরিদ আহমেদ, বালিপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক ও প্যানেল চেয়ারম্যান মো. শহিদুল ইসলাম বাবুল তালুকদার, ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য সচিব ও ইউপি সদস্য আব্দুল জলিল শেখসহ উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মো. তরিকুল ইসলাম/এমএন/জিকেএস

