ভাঙা ঘরের দুঃখ ঘুচলো শাহীনুর বেগমের
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে পিরোজপুরের ইন্দুরকানীর এক দরিদ্র নারীকে নতুন ঘর উপহার দেওয়া হয়েছে। শাহীনুর বেগম নামে ওই নারী উপজেলার বালিপাড়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা।
সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে নতুন ঘরের উদ্বোধন ও চাবি হস্তান্তর করা হয়। এসময় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ঘরটি উদ্বোধন করেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ডা. ফরহাদ হালিম ডোনার। জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের পরিচালক হাফিজ আল আসাদ সাঈদ খান এই উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেন।
নতুন ঘর পেয়ে শাহীনুর বেগম বলেন, ভাঙা ঘরে অসহায়ভাবে জীবন কাটিয়েছি বহু বছর। কখনও ভাবিনি আমারও একটি নিরাপদ ঘর হবে। যারা আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।
এসময় জেলা যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক শেখ ফিরোজ, ইন্দুরকানী (জিয়ানগর) উপজেলা বিএনপি সভাপতি মো. ফরিদ আহমেদ, বালিপাড়া ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক ও প্যানেল চেয়ারম্যান মো. শহিদুল ইসলাম বাবুল তালুকদার, ইউনিয়ন বিএনপির সদস্য সচিব ও ইউপি সদস্য আব্দুল জলিল শেখসহ উপজেলা বিএনপির নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
