চাঁদপুরে সড়কের পাশের শতাধিক স্থাপনা উচ্ছেদ

চাঁদপুরে সড়কের পাশের শতাধিক স্থাপনা উচ্ছেদ
চাঁদপুরের মুন্সিরহাট বাজার এলাকায় সড়কের পাশে গড়ে ওঠা শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে যৌথবাহিনী। সোমবার (২৬ আগস্ট) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করে সদর ও মতলব দক্ষিণ উপজেলা প্রশাসন, সড়ক ও জনপদ (সওজ) বিভাগ এবং জেলা পরিষদ।
অভিযানে জেলা পরিষদ এবং সওজের জায়গায় গড়ে ওঠা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে ফেলা হয়। এসময় সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরাও অংশ নেন। অভিযানের খবর পেয়ে আগে থেকেই ব্যবসায়ীরা মালামাল ও দোকান সরিয়ে নেন। উচ্ছেদ অভিযানে কর্মহীন হয়ে পড়া ব্যবসায়ীরা পুনর্বাসনের দাবি জানান।
চাঁদপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাখাওয়াত জামিল সৈকত জানান, মুন্সিরহাট বাজার এলাকায় সড়কের পাশে ও খালের ওপর দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ দোকানপাট ছিল। এসব উচ্ছেদ করতে তাদের আগে থেকে নোটিশ করা হয়েছে। উচ্ছেদকৃত স্থানে পুনরায় কোনো স্থাপনা নির্মাণ করতে দেওয়া হবে না।
অভিযান চলাকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ প্রশাসক গোলাম জাকারিয়া, মতলব দক্ষিণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আমজাদ হোসেনসহ স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা।
শরীফুল ইসলাম/এমএন/এএসএম