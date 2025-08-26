  2. দেশজুড়ে

বড়াইগ্রামে বাসের ধাক্কায় ভ্যানযাত্রী নিহত

প্রকাশিত: ০৩:৩১ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
নাটোরের বড়াইগ্রামে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় আতিকুর রহমান (৪৫) নামে এক ভ্যানযাত্রী নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নাটোর-পাবনা মহাসড়কের উপজেলার নগর কয়েনবাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আতিকুর রহমান উপজেলার নগর বড়দেহা গ্রামের মৃত মঞ্জিল সরদারের ছেলে।

বনপাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার ইসমাইল হোসেন জানান, মহাসড়কের পাশে ভ্যানটি দাঁড়ানো ছিল। এসময় নাটোর থেকে পাবনাগামী সৌরভ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস অপর একটি বাসকে সাইট দিতে গিয়ে ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানযাত্রী সড়কের ওপর ছিটকে পড়লে মাথায় গুরুতর জখম হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বড়াইগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় পুলিশ পাবনার দাশুরিয়া থেকে বাসটিকে আটক করেছে। তবে চালক পলাতক রয়েছে জানান তিনি।

