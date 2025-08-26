সাদাপাথর পরিদর্শনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দল

সাদাপাথর পরিদর্শনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উচ্চপর্যায়ের তদন্ত দল
পাথর লুটের ঘটনায় সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার পর্যটন কেন্দ্র সাদাপাথর পরিদর্শন করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পাঁচ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে সমন্বয় ও সংস্কার বিভাগের সচিব জাহেদা পারভীনের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটির সদস্যরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।
পরিদর্শনকালে তারা স্থানীয় ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলেন। এর আগে কমিটির সদস্যরা ভোলাগঞ্জ রেলওয়ে রোপওয়ে বাঙ্কার এলাকা ঘুরে দেখেন।
পরিদর্শনকালে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেননি তদন্ত কমিটির সদস্যরা। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কমিটির প্রধান জাহেদা পারভীন জানান, আমরা আরও একদিন সিলেটে থাকবো। আজ সারাদিন আমরা স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলবো। আগামীকাল (বুধবার) পরিদর্শন শেষে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবো।
সাদা পাথর লুটের ঘটনায় গত ২০ আগস্ট উচ্চপর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। তদন্ত কমিটিকে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
আহমেদ জামিল/এমএন/এএসএম